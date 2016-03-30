ضبط راكب خليجى بمطار القاهرة حاول تهريب 560 قرص "زانكس"

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط كمية كبيرة من مخدر "زانكس" بحوزة راكب.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة خطوط ناس المتجهة إلى السعودية، اشتبهت الخدمة المعينة على أجهزة الكشف عن الحقائب فى راكب خليجى، وبفتح حقائبه عثر بداخلها على 560 قرص من عقار زانكس المخدر، وأمر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار، بتحرير محضر للراكب، وعرضه على النيابة.

- ضبط راكبين بمطار القاهرة لمحاولتهما تهريب 5 كيلو من عقار زانكس للسعودية

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