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دراسة ألمانية: حمية البحر المتوسط تحمى من كسور الفخذ وهشاشة العظام

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دراسة ألمانية: حمية البحر المتوسط تحمى من كسور الفخذ وهشاشة العظام دراسة ألمانية: حمية البحر المتوسط تحمى من كسور الفخذ وهشاشة العظام
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية للحميات الغذائية الغنية بالخضراوات والفواكه، نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التى تقاوم الأمراض.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة فورتسبورج الألمانية أن اتباع حمية البحر المتوسط والإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والأسماك والحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون يحد من خطر الإصابة بكسور الفخذ بنسبة ٢٩٪‏، وذلك وفقا للدراسة التى شملت أكثر من ٩٠ ألف سيدة.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن هذه الأطعمة تحتوى على تركيزات عالية من المواد الغذائية التى تتمتع بخواص رائعة فى مكافحة هشاشة العظام، ولكنهم أردفوا أنه يجب فى الوقت نفسه الحد من تناول اللحوم والمواد الدهنية.

وأوصت الدراسة السيدات اللاتى وصلن لمرحلة انقطاع الطمث بضرورة تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه للحد من فرص الإصابة بهشاشة العظام والتى ترتفع معدلاتها بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة.. ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "JAMA Internal Medicine"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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