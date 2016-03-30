طبيب عيون بسوهاج يقدم بحثا لعلاج الشبكية باستخدام تكنولوجيا مراقبة الصواريخ

شارك الدكتور مرتضى أحمد أبوزيد مدرس الرمد بكلية طب سوهاج، ببحث عن أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض الشبكية الوراثية باستخدام تكنولوجيا مراقبة الصورايخ، وذلك خلال المؤتمر السنوى الذى عقدته الجمعية الرمدية المصرية بالقاهرة فى شهر مارس الجارى.

ومن جانبه أشار الدكتور مرتضى أحمد أبوزيد أن البحث كان عن أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض الشبكية الوراثية باستخدام تكنولوجيا Adaptive Optics، موضحاً أن هذه التكنولوجيا طورها الجيش الأمريكى خلال فترة السبعينيات والثمانينيات واستخدمها على نطاق واسع فى مراقبة الصواريخ المعادية.

وذكر أن هذه التكنولوجيا ظلت سرية للغاية حتى انهيار الاتحاد السوفيتى فى أوائل التسعينيات، حينها أعلن الجيش الأمريكى عنها وسمح باستخدامها فى المجالات غير العسكرية ومنها طب العيون.

يذكر أن الدكتور مرتضى أبوزيد فاز بجائزة أفضل بحث تم نشره فى مجلة الجمعية الرمدية المصرية لعام 2014، كما شارك ببحث أجراه فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن أفضل الطرق لعلاج مضاعفات الشبكية التى قد تحدث بعد عمليات زرع القرنية.

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