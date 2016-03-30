سقوط عاطل وربة منزل قبل ترويجهما الأقراص المخدرة فى حدائق القبة

تمكن النقيب يوسف قرشى معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط كل من "إبراهيم إ أ " 22 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1598 لسنة 2013 "سرقة"، و"إيمان س أ " 20 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها فى القضية رقم 17927 لسنة 2015 "ضرب".

وبتفتيش المتهمين تم ضبط بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى، واعترفا أنهما كانا فى طريقهما لترويج الأقراص على عملائهما بالمنقطة، وأن الأموال من متحصلات الاتجار، فتم تحرير محضر حمل رقم 5971 لسنة 2016، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 66 تذكرة هيروين و41 طن بنزين 80 فى حملة أمنية بالمنيا