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اعترافات قاتلى ربة منزل بطوخ : "اتفقنا على سرقة دهبها لكن ماتت فى أيدينا"

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اعترافات قاتلى ربة منزل بطوخ : "اتفقنا على سرقة دهبها لكن ماتت فى أيدينا" اعترافات قاتلى ربة منزل بطوخ : "اتفقنا على سرقة دهبها لكن ماتت فى أيدينا"
أدلى المتهمون بقتل "ربة منزل" بقرية طنط الجزيرة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وسرقة مصوغاتها الذهبية، باعترافات تفصيلية حول ارتكابهم للجريمة أمام المقدم أحمد الخولى، رئيس مباحث مركز طوخ.

قال المتهم الأول ويدع "حسن س س " 29 سنة سائق توك توك وشهرته "حاتم "، إنه اعتاد توصيل المجني عليها بالتوك توك وابنها للحضانة وخلال تلك الفترة قام بمراقبتها وعلما أن زوجها يعمل في وتقيم بمفردها بشقتها فقرر أن يستولى على مصوغاتها الذهبية التى كانت دائما ترتديها فاتفق مع صديقه على شراء "مخدر" لوضعه على فمها فور دخولهم الشقة واستعانوا بصديق أخر لهما شهرته "الحساس" ، وخلال الليل قفزوا من شباك المطبخ وشلوا حركتها وكتموا أنفاسها بقطعة قماش وخدروها لكنهم فوجئوا بمصرعها فاستولوا على الذهب وفروا هاربين.

وقال المتهم الثانى، فى اعترافاته، ويدعى "محمد .خ.ح"، وشهرته "محمد شاكر" 26 سنة سائق توك توك:" قمت بشراء زجاجة مخدر وليلة الحادث قمت بتوصيل "حاتم" و" الحساس" بالتوك توك الى خلف المسكن وانتظرتهما بالأسفل و قام المتهم الأول "حاتم" والثالث ويدعي "أحمد .ع.ا"وشهرته " أحمد الحساس " 20 سنه سائق توك توك بالصعود لشقة المجنى عليها عن طريق شباك المطبخ".

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى اخطارا بشأن وفاة "سهام .ص.م" 32 سنه ربة منزل ومقيمة عزبة الفؤادية – طنط الجزيرة – دائرة المركز والتى يعمل زوجها بالسعودية وتقيم بمنزل عائلة زوجها ونجليها، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود شهبه جنائية فى الوفاة، وأن السبب إسفكسيا الخنق واتهام والدها المدعو "صبرى م.م" 60 سنه بالمعاش ومقيم منشاة الجبل الأصفر – دائرة مركز الخانكة لكلاً من "عزت .ع .ا"64 سنه بالمعاش ومقيم عزبة الفؤادية – طنط الجزيرة – دائرة المركز ( والد زوج المجنى عليها )، و"وداد م.ع"59 سنه ربة منزل ومقيمة بذات الناحية ( والدة زوج المجنى عليها )، بالتسبب في وفاتها وذلك لوجود خلافات بينهم ولرغبتهم فى الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وأنهما دائمي التشاجر معها.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مديرالمباحث الجنائية، ضم ضباط مباحث مركز طوخ رئاسة العميد حسام فوزى رئيس قسم المباحث الجنائية، والمقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز طوخ، وتم وضع خطة بحث وتحرى شاملة عن الحادث وإعادة معاينة محل الحادث فنياً بالاستعانة بخبراء قسم الأدلة الجنائية للاستفادة منها فى إجراءات البحث.

وأسفرت جهود البحث عن عدم صحة اتهام والد المجنى عليها لوالد ووالدة زوج المجنى عليها لكونهما يتمتعان بسمعة طيبة، و بفحص تلك الخلافات تبين عدم رقيها أن تكون دفعاً لارتكاب الحادث، وأكدت التحريات أن مرتكبي الواقعة كل من "حسن . س. م" وشهرته ( حاتم ) 29 سنه سائق توك توك ومقيم طنط الجزيرة – دائرة المركز السابق اتهامة في القضية رقم 5780 إداري مركز طوخ لسنة 2011م – سرقة متجر والثانى ويدعى "محمد .خ.ح"وشهرته ( محمد شاكر ) 26 سنه سائق توك توك ومقيم جزيرة الأحرار – دائرة المركز السابق اتهامة في عدد 2 قضية مخدرات وتبديد.

بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا أن الأول دائم توصيل المجنى عليها ونجليها بالتوك توك وأنه شاهد ارتدائها لمصوغات ذهبية كثيرة وعلمه أن زوجها يعمل بالسعودية وتقيم بمفردها ونجليها الأطفال فقام بالإتفاق مع الثانى والثالث علي دخول مسكن المجني عليها والإستيلاء على المصوغات الذهبية فى سبيل تنفيذ مخططهم الإجرامى.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5507 إدارى مركز طوخ لسنهة 2016 ، وبعرضه على النيابة العامة أمر مصطفى رشاد أبو العينين رئيس نيابة مركز طوخ بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365

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