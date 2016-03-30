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جامعة الإسكندرية تنظم اليوم ملتقى الكتاب الجامعى

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جامعة الإسكندرية تنظم اليوم ملتقى الكتاب الجامعى جامعة الإسكندرية تنظم اليوم ملتقى الكتاب الجامعى
تنظم جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ملتقى الكتاب الجامعى الذى ينظمه قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بقاعة مؤتمرات مجمع الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية بسموحة.

وقال الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات صحفية، إن الملتقى يهدف للتوصل لتطوير منظومة الكتاب الجامعى بالجامعة، ويناقش عدة محاور أهمها إمكانية إنشاء دار نشر رئيسية للجامعة، آلية دعم المذكرات العلمية بالكليات العلمية ووضع إطار لمعالجة مشكلة الكتاب الجامعى والمراجع الرئيسية الأجنبية خاصة فى كليات القطاع الطبى والهندسى والعلوم.

وأضاف أن الملتقى سيناقش سبل تفعيل فكرة الكتاب الإلكترونى، تحديد المستفيدين من دعم الكتاب الجامعى ودراسة إمكانية إصدار بطاقة ممغنطة تحتوى على رصيد الطالب من الكتب المدعمة .


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