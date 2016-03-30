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بشار الأسد: "انتصاراتنا ستؤدى لتسريع الحل السياسى وليس العكس"

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بشار الأسد: "انتصاراتنا ستؤدى لتسريع الحل السياسى وليس العكس" بشار الأسد: "انتصاراتنا ستؤدى لتسريع الحل السياسى وليس العكس"

>أكد الرئيس السورى بشار الأسد فى مقابلة مع وكالتى انباء روسيتين نشرت الرئاسة السورية مقتطفات منها مساء أمس الثلاثاء ان "الانجازات العسكرية" التى حققها الجيش السورى اخيرا بدعم من القوات الروسية ومن حلفاء آخرين لنظامه "ستؤدى لتسريع الحل السياسى وليس العكس".

ونقلت الرئاسة السورية فى صفحتها على موقع فيسبوك عن الاسد قوله لوكالتى ريانوفوستى وسبوتنيك ان "الدعم العسكرى الروسى ودعم الأصدقاء لسورية والإنجازات العسكرية السورية كلها ستؤدى إلى تسريع الحل السياسى وليس العكس".

وأضاف الأسد فى المقابلة التى ستبث على جزأين يومى الاربعاء والخميس "نحن لم نغير مواقفنا قبل الدعم الروسى ولا بعده ذهبنا إلى جنيف وما زلنا مرنين".

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