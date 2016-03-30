أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

استكمال سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين اليوم

Google+ Print
استكمال سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين اليوم استكمال سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين اليوم
تستكمل اليوم الأربعاء الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر وحمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وسماع مرافعات الدفاع.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

- تأجيل محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين لـ30 مارس لمرافعة الدفاع
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365