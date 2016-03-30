انتهاء عملية اختطاف طائرة مصرية إلى قبرص

اختطف رجل أمس طائرة تابعة لشركة مصر للطيران اثناء قيامها برحلة بين الاسكندرية والقاهرة قبل ان يعترف بأن القنبلة التي بحوزته مزيفة ويسلم نفسه للسلطات. واعلنت السلطات القبرصية ان خطف طائرة الايرباص ايه-320 الذي استمر قرابة ثماني ساعات ليس له علاقة "بالارهاب".

شكوك حول سلامة المختطف العقلية بعد التقاطه «سيلفي»

وبعد حوالى ثماني ساعات من التوتر، خرج خاطف الطائرة في الثالثة عصراً من الطائرة الجاثمة في مطار لارنكا رافعا يديه. وقام شرطيان بتمديده ارضا وتفتيشه على مدى دقيقتين قبل اقتياده. وقال الخاطف حين قام باختطاف الطائرة انه يحمل حزاما ناسفا. واعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس خريستودوليدس انه "تم توقيف" خاطف الطائرة المصرية بدون اعطاء تفاصيل اضافية. ثم اعلنت وزارة الخارجية القبرصية ان الخاطف "مضطرب نفسيا". وقال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الكسندروس زينون "الامر لا علاقة له بالارهاب، انه تصرف فردي من جانب شخص مضطرب نفسيا".

أما في القاهرة، قال وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي ان جميع ركاب وافراد طاقم طائرة مصر للطيران التي اختطفت صباح أمس الى لارنكا "بخير". واكد الوزير في مقابلة مع التلفزيون المصري الرسمي ان عملية الخطف التي انتهت بتوقيف الخاطف لم تكن "احترافية" ولكنه رفض الافصاح عن مزيد من التفاصيل. وشوهد اخر شخصين يغادران الطائرة فيما قفز اخر من قمرة القيادة.

وخطفت الطائرة صباحا اثناء رحلتها بين الاسكندرية والقاهرة. واتصل قائد الطائرة ببرج المراقبة قائلا ان رجلا هدد بتفجير حزام ناسف، وارغمه على تحويل مسار الطائرة الى لارنكا بحسب الطيران المدني المصري. وسمح للطائرة بالهبوط قبرص. واعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس في مؤتمر صحافي ان دوافع الخاطف لا تزال مجهولة "وفي مطلق الاحوال لا علاقة لها بالارهاب".

من جهته، افاد مسؤول في الحكومة القبرصية في وقت سابق ان الخاطف طلب رؤية زوجته السابقة القبرصية، موضحا ان المرأة تقيم في بلدة اوروكليني القريبة من المطار. واضاف المصدر ان المرأة نُقِلَت الى المطار برفقة ولدها، كما افادت محطة التلفزيون القبرصية "سيغما". وقالت المتحدثة باسم الشرطة القبرصية نيكوليتا تيريمو ان "الخاطف سلم رسالة بالعربية الى الشرطة" ويجري العمل على ترجمتها.

واعلنت وزارة الطيران المدني المصري ان بين الركاب الذين كانوا على متن الطائرة 21 راكبا غير مصري هم ثمانية اميركيين واربعة هولنديين وبلجيكيان واربعة بريطانيين وراكب من كل من فرنسا وسوريا وايطاليا. وبث التلفزيون القبرصي صورا لركاب افرج عنهم وهم ينزلون من الطائرة مع امتعتهم. واعلنت السلطات الملاحية القبرصية اغلاق مطار لارنكا في جنوب الجزيرة وتحويل الرحلات الى مطار بافوس (غرب).

وقالت مصادر أمنية في مصر إن مطار القاهرة أجل أمس إقلاع طائرة تابعة لشركة مصر للطيران إلى نيويورك بسبب مخاوف أمنية متصلة بالطائرة المخطوفة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الخاطف يدعى سيف الدين مصطفى كما أكدت هويته وزارة الخارجية في قبرص على موقع تويتر. وأثار انتشار "سيلفي" للخاطف شكوكاً حول مدى سلامته العقلية، لاسيما أنه بدا مبتسماً في الصورة.

الأمن عند تطويقه الموقع (رويترز)