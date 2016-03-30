عضو «بلدي الرياض» علياء الرويلي تباشر تسرب ديزل بخزانات مياه حي النظيم

باشرت عضو المجلس البلدي لشرق الرياض علياء الرويلي أزمة المياه الملوثة بحي النظيم بعد تسرب مادة الديزل إلى شبكة المياه العامة.

«المياه الوطنية» توفر سيارات لفحص جودة المياه وتعفي سكاناً من دفع فواتير الاستهلاك

وقالت الرويلي: "بصفتي عضو المجلس البلدي عن هذا الحي وبعد الاستماع إلى شكاوى أهل الحي فقد كان لزاما علي المبادرة لمتابعة الامر والسعي لانهاء الازمة بأسرع وأفضل الطرق لذا فقد توجهت إلى موقع تواجد سيارات فحص جودة المياه التي وفرتها شركة المياه الوطنية لقياس مستوى تلوث المياه في الحي ولاحظت الوعي المجتمعي حين رأيت كيف يبادر السكان بإعطاء الفنيين في السيارات عينات من مياه بيوتهم لفحصها."

وأضافت: "بعد ذلك سعيت للتواصل مع إدارة شركة المياة الوطنية اي مع د. لؤي المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية فاتصلت على هاتف مكتبه، وكان يوم الأربعاء ولم يكن موجودا فاخبرت سكرتيره بمخاوف سكان حي النظيم وطلبت منه ايصال الرسالة إلى د. المسلم ولكنني لم استطع الانتظار إلى الأحد من الاسبوع المقبل، فبحثت عن حسابه على تويتر وتواصلت معه وقد كان متفاعلاً بشكل إيجابي مع الشكوى واحالني إلى م. هيثم مساعد المدير الذي أخبرني بدوره أن المشكلة بسبب محطة وقود كان عليها ملاحظات كثيرة وانهم سبق ان رفعوا فيها شكوى قبل شهر، وقال لي إنه اثناء التسرب تم إغلاق المحطة احترازياً من قبل طوارئ الامانة وإرسال سيارات جودة المياه لفحص المياه وقيامهم بعد ذلك بتنظيف الخزانات وتعبئة مياه مجانية للخزانات المتضررة التي بلغت 1100 خزان تقريباً، مشيداً في حديثه معي بتعاون المرور في الحي معهم رغم كثرة عدد حاويات المياه التي قدمت للحي، مؤكداً لي على أن المواطن سوف يعفى من دفع فاتورة هذا الشهر، داعياً المواطنين بالحي إلى الاطمئنان عبر فحص مياه بيوتهم في سيارات الجودة التي لا تزال بالمكان او بالقدوم إلى الشركة والاتصال على رقم ( 8004411110) أو عن طريق موقعهم الالكتروني (https://www.nwc.com.sa)، وايضاً ذكر ان السيارات متواجدة في حي النهضة المجاور لوصول التسرب إليهم".

وتابعت الرويلي:"لم اكتف بمعرفة هذه المعلومات وابلاغها إلى أهالي الحي وانما ايضا تواصلت مع فهد القحطاني فرع البلدية مكتب النظيم وتم الاستفسار منه عن مشكلة تجمع مستنقعات المياه في حي النظيم التي ترتبت على المشكلة السابقة واخبرني انه سيبلغ صحة البيئة قسم رش المبيدات ولكن رغم تعاونه الا ان المستنقعات لا تزال موجودة:.

واردفت: "أنا فخورة وسعيدة بتعاون جميع أهالي الدائرة الثانية معي وحرصهم على التواصل الامر الذي يجعل من تجربة خوض المرأة لانتخابات المجلس البلدي تجربة ناجحة بكل المقاييس وأنا اسأل الله العلي القدير ان يجعلني عند حسن ظن ولاة امرنا وثقة المجتمع في أداء أعمالي على أكمل وجه لخدمة الوطن والمواطن."