وزير الدفاع البريطاني ل«الرياض»: إستراتيجيتنا أظهرت ضرورة تعزيز العلاقات مع المملكة

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في حديث خص به «الرياض» إن الاستراتيجية الدفاعية لبلاده أظهرت أهمية تطوير وتعزيز العلاقات مع المملكة وتقديم الدعم لها وللأصدقاء الآخرين، لافتاً إلى أن للمملكة دورا رياديا مهما في الحرب على «داعش»، مشيداً بذات الوقت بالتحالف الاسلامي لمكافحة الإرهاب. وطالب الوزير البريطاني طهران بالكف عن التدخل في شؤون جيرانها، موضحاً بأن العلاقات البريطانية - الإيرانية والتي تمخضت عن إعادة فتح السفارة هناك تأتي في ظل القبول البطيء لإيران في المجتمع الدولي. وشن فالون هجوماً على سياسات الرئيس بوتين في سورية، ووصف دور موسكو بالمدمر وأن الأخيرة بإمكانها لعب دور أكثر إيجابية في سورية. واعتبر مايكل فالون أن خروج بلاده من الاتحاد الاوروبي سيفرح بوتين و»داعش» اللذين وصفهما بأعداء الاتحاد، مؤكداً أن بلاده أقوى وأكثر أمناً وأفضل حالاً في ظل الاتحاد.

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*ما هي أجندة زيارتكم الحالية للمملكة؟

- الغرض من زيارتي للمملكة يتمثل في أن الاستراتيجية الدفاعية الخمسية لبريطانيا أظهرت أهمية تطوير العلاقات مع منطقة الخليج وخاصة المملكة، إذ أشارت الخطة أن العلاقات التي تجمع البلدين قوية جداً. ولذلك سنعمل على تطوير البرامج وتقديم الدعم لعدد من الدول الصديقة والحليفة في المنطقة من أجل تحقيق أقصى فائدة من تواجدنا هنا على صعيد دعم القواعد البرية والبحرية وكذلك ما يخص منشأتنا الجديدة المتمثلة في قاعدتنا في البحرين. من جهة أخرى نرى أن الزيارة هي انعكاس لقوة وعمق علاقاتنا بالمملكة واهتمامنا بأمنها، وهناك الكثير مما يمكن بذله في هذا الجانب، لأن أمن المملكة في النهاية هو أمن لنا أيضاً.

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* كانت بريطانيا قد سبق وأن رحبت بالتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وأمس الأول كان هناك لقاء جمع قادة أركان هذا التحالف، برأيكم ما الدور الذي يمكن أن يحققه التحالف في تعزيز الأمن العالمي؟

- في البدء أود أن أشيد بالسرعة التي تم بها إنشاء هذا التحالف، وقد أوضح سمو ولي ولي العهد الغرض من تكوين هذا التحالف في شهر نوفمبر الماضي، وأكد مشاركة ٣٤ دولة فيه، وإن أهمية هذه المبادرة التي نؤيدها بقوة تأتي كمثال على دور المملكة الريادي للتصدي ل"داعش"، ولذا أهنئ المملكة على قدرتها إنشاء هذا التحالف الذي يستهدف الارهاب ايديولوجياً وعسكرياً وإعلامياً.

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* التعاون الدفاعي بين المملكة وبريطانيا كما ذكرتم وثيق، فما هو أفق تطوير هذا التعاون؟

- التعاون العسكري بين بريطانيا والمملكة يعود لفترة طويلة ويحتل المرتبة الأولى في الأهمية فوق كل العلاقات الأخرى في الشرق الأوسط. إنها علاقة متكاملة، والعلاقات بين القوات البرية والجوية والبحرية وثيقة للغاية. وتوثقت العلاقات أكثر بين الجيشين في السنوات الاخيرة.

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* لاشك أن الرياض ولندن منخرطتان في مكافحة الإرهاب، وهناك اعتراف دولي وتحديداً من بريطانيا بأن إيران دولة مارقة، لكن حكومتكم في ذات الوقت تذهب لفتح سفارتها هناك، ألا يوجد تناقض في هذا التصرف؟

- المملكة صديقة لنا وحليف وشريك أساسي لنا في المنطقة، أما علاقتنا مع إيران فأمرها مختلف. إيران بدأت تحظى بقبول المجتمع الدولي ببطء، ولدينا اتفاقية دولية معها لعدم مواصلة برنامجها النووي. نتوقع من طهران أن تثبت من خلال تصرفاتها عدم محاولة التدخل في المنطقة وأن تلتزم بنصوص الاتفاقية النووية. إيران ليست في نفس مكانة المملكة بالنسبة لنا ولا يمكن ان نعامل المملكة وإيران معاملة متساوية بنفس القدر. المملكة صديقة لنا. نود من ايران أن توقف أي تدخل لها في المنطقة.

* في المسار السوري ما مدى فهم بريطانيا لسلوك روسيا في سورية؟

- روسيا تلعب دوراً مدمراً في سورية ونفذت غارات وعمليات قصف بلا تمييز. وأفسدت التسوية السياسية التي نرغب في تحقيقها والتي تعمل المملكة خصوصاً من أجلها بغرض التوصل لصيغة سياسية جديدة تقصي الأسد من السلطة من خلال كسب جميع الاطراف في المنطقة وخاصة تلك التى تستغلها روسيا ومن ثم العمل جماعياً وبايجابية لتحقيق ذلك. بامكان روسيا ان تلعب دورا ايجابيا بما لديها من قوات وطائرات في سورية.

* هل يمكن ان تمضي التسوية في سورية مع وجود قوات إيرانية في الداخل، ومع وجود حشود إرهابية ومع وجود نظام الاسد؟

- مستقبل سورية يجب أن يوضع مجدداً في يد السوريين، وعلينا مساعدتهم للتوصل لشكل جديد من الحكم يحظى بتأييد جميع الطوائف من سنّة وشيعة ودروز وعلويين. لدينا مثل هذه الحكومة في العراق، الرئيس كردي ورئيس الوزراء شيعي ووزير الدفاع سنّي.

* هل تعتقدون أن الوضع في العراق مثالي؟ ألا يكرس هذا النوع من الحكم، الطائفية؟

- العراق يتمتع بحكومة شرعية، حكومة ديمقراطية شاملة، صحيح هناك ضغوط كثيرة على تلك الحكومة، هناك شيء من التدخل ولكن يتوفر لها فرص أفضل في تحقيق السلام في العراق، وطرد "داعش" من أراضيها ولذلك علينا دعمها.

* الفدرالية السورية أصبحت موضع نقاش حالياً، برأيكم هل هذا الحل كفيل بإنهاء الأزمة؟

- ليس من حقنا أن نشكك في تكامل ووحدة أراضي العراق أو سورية، هذه أمور متروكة للسوريين ليشكلوا فدرالية أو كونفدرالية أو كانتونات. الأهم من كل ذلك أن نرى وقف الحرب وتشكيل حكومة نيابية تركز بقوة للتصدي ل"داعش".

*هل من المقبول ان يكون هناك استفتاء على دستور في سورية في ظل وجود ملايين النازحين واللاجئين؟

- صحيح هناك الملايين من النازحين والمهجّرين، ولكن في النهاية علينا أن نعمل على تحقيق مستقبل أفضل لسورية، وأن تشهد قيام انتخابات ثم تشكيل حكومة نيابية، سورية كانت دولة متسامحة تعايشت فيها الديانات الإسلام والمسيحية وغيرها جنباً إلى جنب ويمكن ان يتحقق ذلك مجدداً.

*فيما يخص ليبيا، تعرض رئيس الوزراء البريطاني شخصياً لانتقاد الرئيس اوباما بسبب ليبيا، ما تصوركم اليوم في ظل الاضطراب الذي تتعرض له ليبيا؟

- لقد عملنا باجتهاد لدعم التوصل لتسوية سياسية في ليبيا، ونحن على استعداد لتقديم يد العون فور الموافقة على التشكيل الوزاري فيها. لقد شهدنا هجرة من ليبيا إلى صقلية وايطاليا في العام الماضي ونخشى تكرار سيناريو بحر إيجة مجدداً. كما تشهد ليبيا انتشار "داعش" على طول سواحلها، نحن لدينا الرغبة التامة في مساعدة الحكومة الجديدة والأمر متروك لها في تحديد العون الذي ترغب فيه.

*هل قصّر الناتو في مهامه بليبيا، بمعنى أسقط القذافي وترك ليبيا تعاني وحيدةً؟

- لقد سعينا منذ البداية لمنع وقوع مجزرة في بنغازي، ومنح الليبيين الفرصة لتحقيق مستقبل أفضل بدون القذافي. أما الآن فهناك فرصة لتكوين حكومة جديدة في ليبيا تحظى بقبول جميع الاطراف ونحن على استعداد لدعمها.

*مع وجود هجمات تضرب العواصم الاوروبية، هل أوروبا اليوم بحاجة للاتحاد أكثر من ذي قبل وهل خروج بريطانيا سيضعفه؟

- هذه اول مرة تَهمُ فيها دولة بالخروج من الاتحاد الاوروبي، ولا شك في أن هذا الخروج سيسعد أعداءنا، ونحن نعمل بشدة للبقاء داخل الاتحاد الاوروبي، لأن بذلك ستكون بريطانيا أقوى وأفضل حالاً.