السماح للمرأة بشراء عقار مموّل من الصندوق

قرر مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية تمديد المهلة الممنوحة لجميع المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض لمدة سنتين إضافيتين تبدأ من 26 شوال 1437 للاستفادة من القرض خلال هذه المهلة، وكذلك السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من الصندوق بحيث تحل محل المقترض الأصلي وفقاً للضوابط والاجراءات المتبعة بالصندوق.

جاء ذلك في الاجتماع الذي رأسه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم بمقر إدارة الصندوق، أوضح ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، وقال: إن تمديد المهلة يأتي للتسهيل على المواطنين في الحصول على المسكن المناسب بصورة سهلة وميسرة وكذلك لاستفادة المواطنين من المبادرات الجديدة التي أصدرها الصندوق ومنحها الوقت الكافي لتؤتي ثمارها.

وبين الزغيبي أن المجلس ناقش جملة من المواضيع واتخذ بشأنها القرارات، وهي موافقة المجلس على التقرير السنوي لنشاط الصندوق خلال العام 1436- 1437ه، وموافقة المجلس على السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من الصندوق بحيث تحل محل المقترض الأصلي وفقاً للضوابط والاجراءات المتبعة بالصندوق.

كما وافق مجلس الصندوق على أن يكون موعد حلول القسط الأول من أقساط قرض الصندوق بعد أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك للقروض الخاصة بالمباني الجاهزة، مع بقاء حلول القسط الأول للمباني تحت الأنشاء كما هي بعد اربعة وعشرين شهراً من تاريخ توقيع العقد ويتم العمل بذلك اعتبارا من تاريخه.

وأوضح المهندس الزغيبي أن مجلس إدارة الصندوق وحرصاً على ضمان التزام المقترضين بسداد الأقساط بمواعيدها المقررة نظاماً فقد وافق المجلس على وضع عدد من معايير الأهلية والضوابط يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد، وسيتم إعلان هذه الضوابط على بوابة الصندوق خلال الفترة المقبلة، كما وافق المجلس على ترقية عدد من موظفي الصندوق للمراتب العليا.

وفي تصريح ل"الرياض" قال المهندس يوسف الزغيبي ان السماح للمرأة السعودية تملك المساكن المرهونة للصندوق، يأتي ادراك من الصندوق للدور الهام للمرأة التي اصبحت في مواقع العمل، وتتولى إدارة ومعيشة اسر، كما أنه يخدم الصندوق في توسيع دائرة البيع للمساكن التي تعثر اصحابها في السداد للصندوق.

حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس م.يوسف بن عبدالله الزغيبي، والاعضاء د.سليمان الرويشد وم.عبدالله الجربوع، وصالح الهويريني وعلي المحمود وطه القويز وعبدالله العثمان وحامد فايز وأمين المجلس فهد العامر.