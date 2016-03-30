ولي العهد بحث مع السفير الأميركي الموضوعات ذات الاهتمام لتعزيز العلاقات

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جوزيف ويستفول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وأميركا، لما فيه تأكيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد أمس للسفير الأميركي في مكتب سموه بديوان الوزارة.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني.