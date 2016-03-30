أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ولي العهد بحث مع السفير الأميركي الموضوعات ذات الاهتمام لتعزيز العلاقات

Google+ Print
ولي العهد بحث مع السفير الأميركي الموضوعات ذات الاهتمام لتعزيز العلاقات ولي العهد بحث مع السفير الأميركي الموضوعات ذات الاهتمام لتعزيز العلاقات

    بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جوزيف ويستفول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وأميركا، لما فيه تأكيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد أمس للسفير الأميركي في مكتب سموه بديوان الوزارة.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية