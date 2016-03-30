الحصين: الخطأ وارد في فواتير المياه

أقر وزير المياه والكهرباء م. عبدالله الحصين بوجود أخطاء في بعض الفواتير لافتاً إلى أن الوزارة على استعداد لمراجعة فواتير المياه للمشتركين، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود نظام لتقسيط الفواتير المياه لمن يرغب في التقسيط.

واستبعد الحصين إعادة دراسة التعرفة الجديدة للمياه، خلال لقائه مع الكتاب والإعلاميين في مقر وزارة المياه والكهرباء أمس بالرياض.

أصدرنا 290 ألف فاتورة اعترض عليها 2.8% مشترك فقط

وأشار الحصين إلى أن التسربات والزراعة المنزلية هي السبب في زيادة استهلاك المياه في عدد كبير من المنازل في الرياض، مؤكداً أن فاتورة المياه اذا انتقلت من مبلغ قليل إلى آلاف الريالات فمن المتوقع أن تكون هذه الفاتورة فيها خطأ، ويمكن تصحيحها.

وأكد الحصين أن هناك اخطاء من بعض قارئي العدادات، مشيراً إلى أن وزارة المياه والكهرباء تطبق القراءة الالية والتي تؤخذ من العداد مباشرة.

المسلم: 80 ألف منزل في الرياض ذات استهلاك عالٍ من المياه بسبب التسريبات

وأضاف عند رفض المستهلك لجميع السبل في سداد فاتورة المياه يتم قطع المياه عنه، لافتاً في الوقت نفسه أن وزارة المياه، والكهرباء قامت بتوزيع ادوات ترشيد المياه على جميع المساجد بالمملكة إلا أنه تم فك هذه الادوات ولدينا ادوات جديدة سيتم تركيبها في المساجد.

وقال الحصين إن عدد المعارضين على فواتير المياه من اجمالي الفواتير بلغت 290 ألف فاتورة بنهاية شهر فبراير الماضي بلغ 2.8%. وأضاف أن مقارنة فاتورة الجوال بفاتورة المياه غير استفزازية وهي مقارنة واقعية، مضيفاً أن تعرفة المياه السابقة مجانية، فلم يكن هناك اهتمام من المستهلكين لموضوع التسربات في المياه في الشبكات بالمنازل. وأشار الحصين إلى أنه من الصعب أن نوفر لكل مستهلك بالمملكة 500 لتر من المياه يومياً، مبيناً أن معدلات النمو على الطلب غير مستدامة.

وأضاف لم يتم إجراء أي تعديل على تعرفه الاستهلاك السكني لخدمة المياه لمدة تزيد على 20 سنة بالرغم من زيادة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، لافتاً إلى أن معدلات استهلاك الفرد للمياه بالمملكة من أعلى المعدلات في العالم والتعرفة السابقة الأقل عالمياً.

وبين أن مواقع التسربات داخل المباني تتركز في الحنفيات والسيفونات وعوامة الخزان الارضي والوصلة من العداد إلى الخزان الارضي وجسم الخزان الارضي والعلوي.

وقال الحصين إن التعرفة المياه الجديدة وضعت على اساس علمي مبنية على استهلاك الفرد، مبيناً أن التعرفة صممت على الاستهلاك المنطقي للفرد في مقابل تكلفة معقولة جدا. من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. لوي المسلم أن التعرفة الجديدة للمياه يضاف إليها 40% رسوم صرف صحي تطبق على الاستهلاك، مطالباً اصحاب المنازل بالكشف على الشبكة المياه في المنازل لتجنب وجود تسربات فيها.

وأضاف أن 80 ألف منزل في الرياض تعتبر ذات استهلاك عال من المياه، ويرجع الاستهلاك العالي لهذا العدد الكبير من المنازل في الرياض لوجود تسربات في الشبكة لديها.

وأشار المسلم إلى أن بعض القصور استهلاكها اليومي 40 ألف باونت مقدراً فواتير هذه القصور إلى 80 ألف ريال شهرياً، مبيناً أن هناك فرقا للكشف عن التسربات في المنازل والتصليح ان وجد أي تسربات.