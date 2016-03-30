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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30/3 /2016

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30/3 /2016 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30/3 /2016

على الصعيد المهني:


>تحاول تخطى عدد من العقبات فى محيط العمل، بعد أن وضعت قدمك على الطريق الصحيح،الصبر والحكمة أهم أسلحتك فى الفترة القادمة، لا تجعل بعض الشخصيات المريضة المحيطة بك، تؤثر على حماسك بشكل سلبى حتى لا تفقد تركيزك وتخرج عن السياق فى بعض المواقف التى ستساعدك على استكمال طريقك والوصول لهدفك.

على الصعيد العاطفى:


>الحاجة إلى وجود من يستوعب مشاعرك ويقدرها، ويعرف كيف يتعامل مع شخصيتك، يجعلك تفكر دائماً فى شريك حياتك وفى الأشياء المشتركة التى تجعلك تشعر بوجود التفاهم بينكم، ولأنك من الشخصيات التى تفكر بشكل متواصل تحيط بك مجموعة من الأفكار التى تجعلك تنتبه لتطورات العلاقة وما بها من تفاصيل، قد تجعلك تتراجع عن بعض القرارات.
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>برج العذراء على الصعيد الصحى:


>التفكير لفترات طويلة والبحث عن أسباب لكل شىء، تزيد من حالات التوتر و تظهرك عليك علامات الإجهاد الذهنى، تحتاج إلى قدر كافى من الراحة والحصول على عدد كافى من ساعات النوم، حتى تعود إلى طبيعتك وتستعيد قدرتك على التركيز فى العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة هامة فى حياته تحتاج إلى يقظته وحذره من الحديث مع عدد كبير من الأشخاص، خاصة أن تقدمك فى العمل جاء مفاجئاً للعديد من الأشخاص الذين يبحثون دائماً عن فرص الإيقاع بك حتى لا تأخذ من نجاحهم بفضل ذكاءك ومجهودك.

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مصر 365

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