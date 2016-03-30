برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 30 /3/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

> العمل يحتاج إلى بعض المرونة فى التعامل مع وملاءك ومع مديرك وحتى فى خططك التى تضعها لنفسك، المرونة ضرورية حتى تتمكن من تحقيق أهدافك، فلا شىء يسير وفقاً لما نريد، وأحياناً تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فكن دوماً على استعداد للتكيف مع أى تغييرات. على الصعيد العاطفي:

> لا يوجد حب مثالى، لأنه لا يوجد أشخاص مثاليون، كل من ستقابله ستجد فيه عيوب ما .. المهم أن تعرف تماماً العيوب التى من الممكن أن تتقبلها، والعيوب التى لن تستطيع أبداً تحملها، احرص أن تفهم ماذا تريد أولاً وأن تحدد أولوياتك حتى تعرف ما الأهم بالنسبة لك، ثم المهم. برج الأسد على الصعيد الصحي:

> إذا كنت تجلس وقتاً طويلاً أمام الكمبيوتر، فستصبح ألام الرقبة أمراً طبيعياً كنتيجة حتمية لكل هذا الإجهاد، لذلك عليك الذهاب لطبيب، والقيام ببعض التمارين أثناء العمل، فهناك تمارين لا تأخذ دقائق ولكن تؤتى بثمارها. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>اعلم جيداً أن أى شخص مُعرض للكبوات، ولا يبقى لك منها، ولا يساندك فيها، سوى الأصدقاء الحقيقيون .. لذلك احرص دوماً على ألا تخسر أصدقائك .. وأن تسامحهم إن أخطأوا، وأن تخصص وقتاً للحديث معهم، أو رؤيتهم .. فهم الكنز الحقيقى الذى تملكه.

شبكةعيونالإخبارية

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