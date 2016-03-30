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نظر استئناف رنا السبكى على حكم حبسها سنة لاتهامها بنشر صور خادشة للحياء اليوم

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نظر استئناف رنا السبكى على حكم حبسها سنة لاتهامها بنشر صور خادشة للحياء اليوم نظر استئناف رنا السبكى على حكم حبسها سنة لاتهامها بنشر صور خادشة للحياء اليوم
تستكمل اليوم الأربعاء محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار محمد نافع، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رنا محمد السبكى، ابنة المنتج السينمائى محمد السبكى، على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 15 ألف جنيه، فى اتهامها بنشر مصنف يحوى صورا خادشة للحياء.

دفعت هيئة دفاع رنا السبكى، بعدم توافر أركان الجريمة وهو ركن الإسناد، حيث إن الدليل المقدم من المدعى بالحق المدنى، هو عبارة عن مقطع محمل من الإنترنت وليست من دور العرض للفيلم، كما دفع بانتفاء القصد الجنائى، لأن المتهمة لم تنشر أو تعرض المقطع محل الدعوى.

يذكر أن المحامى سمير صبرى، تقدم بالبلاغ رقم 14547 سنة 2015، واتهم فيه محمد حنفى متولى السبكى، وابنته رنا محمد، بنشر صور خادشة للحياء، بفيلم "ريجاتا" وعرضها بدور السينما، وقررت محكمة أول درجة ببراءة محمد السبكى من الاتهام الموجه له وحبس ابنته سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 15 ألف جنيه.


>تأجيل استئناف رنا السبكى على حكم حبسها بتهمة نشر صور خادشة للحياء لـ30 مارس

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مصر 365

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