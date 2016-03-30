حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 30 /3/2016

اليوم مثالى جدًا لبدء أى مشروع مهنى جديد، حافظ على سلوكك الصادق وعملك الدؤوب كما كنت تفعل فى الماضى، وسيحدث اليوم ما يعوضك عن كل ما بذلته من جهود فى الفترة الماضية.
على الصعيد العاطفي:
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علاقة الحب الصحية من المفترض أن تجلب لك السعادة وترسم ابتسامة على وجهك وتجعلك سعيدًا وسليمًا. هذه المعايير التى يجب أن تضعها نصب عينيك وانت بصدد تقييم العلاقة التى تعيشها فى الوقت الحالى قبل أن تتخذ قرارًا بشأنها.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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بعد نظام غذائى صارم استمر فترة طويلة لا مانع من أن تدلل نفسك بكعكة شوكولاتة صغيرة ولكن احترس من ان يخرج الأمر عن السيطرة وتأخذ أكثر مما يجب من السعرات الحرارية.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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ارجع خطوة للخلف وانظر بإمعان للصورة من بعيد وحاول أن تربط جميع أجزاء الصورة ببعضها البعض ستكتشف الكثير من المفاجآت التى تفسر لك الغموض الذى تعيشه هذه الأيام.
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شبكةعيونالإخبارية
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