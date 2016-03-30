أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 30 /3/2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 30 /3/2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 30 /3/2016

على الصعيد المهنى:
>

احرص دوماً على تطوير نفسك فى العمل يومياً، ولو بمعلومة جديدة فى مجالك، حتى لا تشعر بالملل أو النفور وأنه لا جديد فيما تفعله، عندما تقوم بتطوير نفسك .. ستكتشف أشياء جديدة، وسيساعدك ذلك على زيادة الثقة بنفسك، وبما تفعله، خصص وقتاً فى يومك لتعلم شيئاً جديداً، وستجد الأمور بدأت فى التحسن رويداً رويداً.

على الصعيد العاطفى:
>

شرخ الثقة فى أى علاقة عاطفية، يحتاج إلى وقت كبير من الترميم وإعادة إحياءها من جديد، لذلك عليك أن تحاول كسب ثقة شريك حياتك من جديد، ولن يحدث ذلك بالكلام فقط، لكن أهم شىء هو الأفعال، اصبر، وتحمل، فمن أخطأ يجب أن يتحمل نتيجة خطأه.

برج الدلو على الصعيد الصحى:
>

هناك بعض التفاصيل الصغيرة التى تجعلك لياقتك البدنية فى أفضل حال، ربما تتعجب إن علمت أن الإرهاق والإجهاد المستمر سببهما أنك لا تنام بالشكل الكافى، أو لا تشرب القدر الذى يحتاجه جسدك من المياه، كل هذه الأشياء ربما تجعلك تشعر بتحسن فى وقت قليل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>

لا تتبادل أفكار خاصة بالعمل مع شخص لا تثق به، لأنه من الممكن أن تتعرض لسرقة هذه الأفكار، وحينها ستشعر أنك غير قادر على إثبات أى شىء، كن حريصاً، حتى لا تندم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى