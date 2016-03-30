برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 30 /3/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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احرص دوماً على تطوير نفسك فى العمل يومياً، ولو بمعلومة جديدة فى مجالك، حتى لا تشعر بالملل أو النفور وأنه لا جديد فيما تفعله، عندما تقوم بتطوير نفسك .. ستكتشف أشياء جديدة، وسيساعدك ذلك على زيادة الثقة بنفسك، وبما تفعله، خصص وقتاً فى يومك لتعلم شيئاً جديداً، وستجد الأمور بدأت فى التحسن رويداً رويداً.شرخ الثقة فى أى علاقة عاطفية، يحتاج إلى وقت كبير من الترميم وإعادة إحياءها من جديد، لذلك عليك أن تحاول كسب ثقة شريك حياتك من جديد، ولن يحدث ذلك بالكلام فقط، لكن أهم شىء هو الأفعال، اصبر، وتحمل، فمن أخطأ يجب أن يتحمل نتيجة خطأه.هناك بعض التفاصيل الصغيرة التى تجعلك لياقتك البدنية فى أفضل حال، ربما تتعجب إن علمت أن الإرهاق والإجهاد المستمر سببهما أنك لا تنام بالشكل الكافى، أو لا تشرب القدر الذى يحتاجه جسدك من المياه، كل هذه الأشياء ربما تجعلك تشعر بتحسن فى وقت قليل.لا تتبادل أفكار خاصة بالعمل مع شخص لا تثق به، لأنه من الممكن أن تتعرض لسرقة هذه الأفكار، وحينها ستشعر أنك غير قادر على إثبات أى شىء، كن حريصاً، حتى لا تندم.