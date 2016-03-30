حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 30 /3/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>

قد تتلقى اليوم بعض الأخبار الجيدة حول فرص عمل أفضل وقد تتاح لك فرصة لإجراء مقابلة عمل فى الشركة التى تحلم بها وهو ما يجعل هذا اليوم رائعًا وقد يشكل اليوم تحولاً فى حياتك المهنية.حاول ان تأخذ بعض الوقت للتفكير فى العلاقة الحالية قبل ان تتخذ اية قرارات صارمة فهذا اليوم أنت غير مؤهل نهائيا للتوصل إلى قرارات سليمة.هذا هو الوقت المناسب لاعتماد نظام صارم لانقاص وزنك الزائد بعد فترة طويلة من القلق بشأن الوزن الزائد، حاول ان تاخذ خطوة إيجابية لتفقد الوزن واشحذ عزيمتك وقوة إرادتك وسترى النتائج فى غضون أسابيع قليلة.تشعر بحماس شديد لإجراء تغييرات كبيرة فى حياتك ومصيرية، وهذا شيء جيد بشرط أن تفكر جيدًا فى الاجراءات والتغييرات التى تجريها وهل أنت بحاجة لها أم لا.