حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 30 /3/2016

قد تتلقى اليوم بعض الأخبار الجيدة حول فرص عمل أفضل وقد تتاح لك فرصة لإجراء مقابلة عمل فى الشركة التى تحلم بها وهو ما يجعل هذا اليوم رائعًا وقد يشكل اليوم تحولاً فى حياتك المهنية.
على الصعيد العاطفي:
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حاول ان تأخذ بعض الوقت للتفكير فى العلاقة الحالية قبل ان تتخذ اية قرارات صارمة فهذا اليوم أنت غير مؤهل نهائيا للتوصل إلى قرارات سليمة.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
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هذا هو الوقت المناسب لاعتماد نظام صارم لانقاص وزنك الزائد بعد فترة طويلة من القلق بشأن الوزن الزائد، حاول ان تاخذ خطوة إيجابية لتفقد الوزن واشحذ عزيمتك وقوة إرادتك وسترى النتائج فى غضون أسابيع قليلة.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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تشعر بحماس شديد لإجراء تغييرات كبيرة فى حياتك ومصيرية، وهذا شيء جيد بشرط أن تفكر جيدًا فى الاجراءات والتغييرات التى تجريها وهل أنت بحاجة لها أم لا.
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شبكةعيونالإخبارية
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