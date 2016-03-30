برج القوس حظك اليوم الأربعاء 30 /3/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

> مشكلة ألا تستطيع إنهاء العمل فى الوقت المحدد وتسليمه، ليس فقط لأنها تجعلك عصبياً .. ولكن أيضاً لأنها تجعل هذا التأخير يؤثر سلباً على باقى جوانب حياتك، ولكن عليك أن تدرك أن العصبية لن تفيدك فى شىء أبداً، هى فقط ستزيد الأمور سوءاً .. يمكنك الاستعانة بزملاءك لمعرفة كيف يمكنك إنجاز العمل فى وقت قصير. على الصعيد العاطفى:

> بعض الأشخاص يستحقون منا فرصة ثانية، لذا إن حاولت حبيبك القديم للظهور على الساحة من جديد، يمكنك أن تفكر فى الأمر بعيداً عما حدث فى الماضى، فالزمن يغير الأشخاص، ولكن كن حريصاً لتتأكد أنه بالفعل تغير .. وأنه لن يعيد الكرة مرة ثانية، فالثقة حتى تُبنى من جديد تحتاج لكثير من الوقت. برج القوس على الصعيد الصحى:

> ممارسة الرياضة أمر مهم جداً حتى ولو لدقائق بسيطة فى اليوم، المهم المداومة عليها .. لذلك عليك معرفة الرياضة التى تحبها، وداوم على ممارستها .. وستشعر بفارق كبير. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

> الحياة قصيرة أقصر من أن تضيعها فى الحزن أو الاكتئاب، أو القيام بعمل لا تحبه.. عليك اكتشاف نفسك من جديد والانطلاق، ومعرفة الكثير من الأشخاص.. فمن خلالهم ستكتشف فى نفسك الكثير والكثير.

شبكةعيونالإخبارية

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