حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 30/ 3/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>انفراجة مفاجئة على الصعيد المالى سوف تبدأ امورك المادية فى التحسن بدءً من اليوم. تتطور بشكل ملحوظ وجيد فى عملك، الأعمال الحره هى الأنسب لك عزيزى الجدى حاول أن تثبت نفسك فى الفترة القادمة حتى تحقق النجاح الذى تسعى إليه. على الصعيد العاطفى:

>سوف تخسر علاقة حب صادقة إن لم تحاول الحفاظ عليها فى الأيام القادمة، صوت العقل ليس دائمًا على حق قد تندم مستقبلًا بعد فوات الأوان حاول أن توازن بين العقل والعاطفة. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>يبدو أنك تهمل صحتك كثيرًا هذه الأيام وتعانى من قلة النوم والتوتر طول الوقت، عليك أن تتحلى بقليل من الهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام دون أن تتعرض لمشاكل صحية أنت فى غنى عنها وسوف تؤثر بشكل سلبى على انتاجك فى مجال العمل. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>عليك ألا تنظر إلى الماضى عزيزى الجدى المستقبل أمامك يفتح ذراعيه نحو الأفضل والتغيير مطلوب. تحمل لك الأيام القادمة العديد من الأحداث السارة والنجاحات التى طالما حلمت بها.

شبكةعيونالإخبارية

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