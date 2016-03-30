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حظك اليوم برج الحمل ليوم الأربعاء 2016/3/30

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حظك اليوم برج الحمل ليوم الأربعاء 2016/3/30 حظك اليوم برج الحمل ليوم الأربعاء 2016/3/30

لبرج الحمل :


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حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:


>المشاكل تواجه أبناء هذا البرج والتراجع فى مستواهم هو السمة التى ترافقهم هذه الأيام، لذلك يجب ان يتوقفوا قليلا مع أنفسهم أو يأخذون إجازة طويلة ويبتعدون عن أى مشاكل ويصفون أذهانهم حتى يعيدون تأهيل عقولهم ويبدؤون مرحلة جديدة من حياتهم .

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:


>الحب سيكون هو أفضل العوامل والدوافع التى تجبر هذا البرج على الشفاء سريعا والرجوع إلى حالتهم لطبيعية، لذلك يجب أن يتسم شريك حياتهم ببعض من الذكاء والهدوء حتى يتخطى هذه المرحلة الصعبة.

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:


>لا تخشى او تقلق من شىء فهذه الأيام هى أيام ازدهارهم ونجاحهم ولا داعى للخوف من مستقبلهم على المستوى الصحى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :


>الحب سيكون أهم الدوافع والعوامل فى هذه الفترة، وعلى الرغم من التراجع على مستوى العمل إلا أن أبناء هذا البرج سيتخطون هذه المرحلة بنجاح.

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مصر 365

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