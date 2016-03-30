حظك اليوم برج الحمل ليوم الأربعاء 2016/3/30

حظك اليوم لبرج الحمل :

حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

>المشاكل تواجه أبناء هذا البرج والتراجع فى مستواهم هو السمة التى ترافقهم هذه الأيام، لذلك يجب ان يتوقفوا قليلا مع أنفسهم أو يأخذون إجازة طويلة ويبتعدون عن أى مشاكل ويصفون أذهانهم حتى يعيدون تأهيل عقولهم ويبدؤون مرحلة جديدة من حياتهم .>الحب سيكون هو أفضل العوامل والدوافع التى تجبر هذا البرج على الشفاء سريعا والرجوع إلى حالتهم لطبيعية، لذلك يجب أن يتسم شريك حياتهم ببعض من الذكاء والهدوء حتى يتخطى هذه المرحلة الصعبة.>لا تخشى او تقلق من شىء فهذه الأيام هى أيام ازدهارهم ونجاحهم ولا داعى للخوف من مستقبلهم على المستوى الصحى.>الحب سيكون أهم الدوافع والعوامل فى هذه الفترة، وعلى الرغم من التراجع على مستوى العمل إلا أن أبناء هذا البرج سيتخطون هذه المرحلة بنجاح.