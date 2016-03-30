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حظك اليوم برج الحوت ليوم الأربعاء 2016/3/30

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الأربعاء 2016/3/30 حظك اليوم برج الحوت ليوم الأربعاء 2016/3/30

لبرج الحوت :


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حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:


>بعض المشاكل ستعرقل مسيرتك فى العمل وستوقفك عن التقدم والتفاعل مع باقية زملائك فى العمل، لكن يفضل أن تبتعد عن هذا الشعور حتى لا يؤثر عليك نفسيا لأنه سيستمر مدة طويلة قد تطيح بحالتك النفسية.

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:


>على الرغم من ازدهارهم على المستوى العاطفى والرومانسى طوال الفترات السابقة، إلا أن مزيد من العوائق ستقف بينكم وبين تحقيق الحلم بالاستقرار لكن مع الوقت كل هذه الأعراض ستزال سريعا ولم يتبقى منها شىء وستتعدل الأحوال.

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:


>على الرغم من المشاكل النفسية والرومانسية التى عانى منها أبناء هذا البرج إلا أنهم سيتخطون هذه المرحلة سريعا وسيحققون أحلامهم وأكثر .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :


>بعض المشاكل بالنسبة لحياتهم العملية والاجتماعية والعاطفية لكنها لن تلقى بظلالها على حالتهم الصحية التى ستكون فى وضع مستقر.

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مصر 365

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