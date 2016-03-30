حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 30/3/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:
>ربما تحصل على عمل جديد أو تغيير مجال عملك فى الفترة القادمة. أجواء مناسبة للتغير للأفضل. حاول أن تثبت نفسك فى أسرع وقت وسوف ينعكس ذلك بشكل إيجابى جدًا على مستقبلك المهنى.
على الصعيد العاطفى:
>قد تعانى من بعض المشاكل العابرة مع الشريك لأسباب بسيطة وليس لها أى داعى، حاول أن تجنب التوتر والعصبية وتتعامل بهدوء مع المشاكل البسيطة. الفترة القادمة تحمل مفاجئات سارة غير متوقعة فى حياتك العاطفية.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>قلة النوم تسبب لك الكثير من التوتر والارهاق، حاول أن تضع جدول زمنى مناسب لترتيب أولويات حياتك حتى تسطيع أن تحصل على قدر مناسب من الراحة فجسدك بجاحة إليها كثيرًا هذه الأيام.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>تتبدل الأحوال لصالحك اليوم بشكل مفاجئ يجعلك تشعر بالسعادة. الحبيب يحسن معامتلك عليك أن تعطيه بعض التقدير وتعامله بالمثل حتى لا تحدث مشاكل أنتم فى غنى عنها.