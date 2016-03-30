حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 2016/3/30

حظك اليوم لبرج الميزان :

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>يعتبر برج الميزان من أكثر الأبراج التى تنعم بحظ سعيد فى هذه الفترة خاصة بالنسبة للحياة العملية لأن المزيد من الأخبار السعيدة التى من الممكن أن تغير من مجرى حياتهم ستلحق بهم فى هذه الأيام.>لا داعى للقلق بشأن الحب وقضاء فترات طويلة فى رحلة البحث عن شريك الحياة، فيجب أن ننتظر حتى يأتى لنا الحب على طبق من ذهب لأن الحب لا يمكن البحث عليه وإيجاده إنما هو الذى يقتحم حياتنا.>الحالة الصحية فى ارتفاع كبير واستقرار ملحوظ فعلى الرغم من بعض المشاكل التى تواجههم فى الفترات السابقة إلا أنهم تخلصوا من تأثيرها تماما.>سيكون هذا البرج من أسعد الأبراج طوال الفترات القادمة فلا داعى للقلق بشأن الحياة الصحية والعملية أو حتى العاطفية.