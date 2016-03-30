حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 2016/3/30

حظك اليوم لبرج الميزان :
>
حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:
>يعتبر برج الميزان من أكثر الأبراج التى تنعم بحظ سعيد فى هذه الفترة خاصة بالنسبة للحياة العملية لأن المزيد من الأخبار السعيدة التى من الممكن أن تغير من مجرى حياتهم ستلحق بهم فى هذه الأيام.
حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:
>لا داعى للقلق بشأن الحب وقضاء فترات طويلة فى رحلة البحث عن شريك الحياة، فيجب أن ننتظر حتى يأتى لنا الحب على طبق من ذهب لأن الحب لا يمكن البحث عليه وإيجاده إنما هو الذى يقتحم حياتنا.
حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:
>الحالة الصحية فى ارتفاع كبير واستقرار ملحوظ فعلى الرغم من بعض المشاكل التى تواجههم فى الفترات السابقة إلا أنهم تخلصوا من تأثيرها تماما.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :
>سيكون هذا البرج من أسعد الأبراج طوال الفترات القادمة فلا داعى للقلق بشأن الحياة الصحية والعملية أو حتى العاطفية.