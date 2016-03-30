توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 30 مارس 2016

برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 30 /3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>العمل يحتاج إلى بعض المرونة فى التعامل مع وملاءك ومع مديرك وحتى فى خططك التى تضعها لنفسك، المرونة ضرورية حتى تتمكن من تحقيق أهدافك، فلا شىء يسير وفقاً لما نريد، وأحياناً تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فكن دوماً على استعداد للتكيف مع أى تغييرات.

على الصعيد العاطفي:

>لا يوجد حب مثالى، لأنه لا يوجد أشخاص مثاليون، كل من ستقابله ستجد فيه عيوب ما .. المهم أن تعرف تماماً العيوب التى من الممكن أن تتقبلها، والعيوب التى لن تستطيع أبداً تحملها، احرص أن تفهم ماذا تريد أولاً وأن تحدد أولوياتك حتى تعرف ما الأهم بالنسبة لك، ثم المهم.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>إذا كنت تجلس وقتاً طويلاً أمام الكمبيوتر، فستصبح ألام الرقبة أمراً طبيعياً كنتيجة حتمية لكل هذا الإجهاد، لذلك عليك الذهاب لطبيب، والقيام ببعض التمارين أثناء العمل، فهناك تمارين لا تأخذ دقائق ولكن تؤتى بثمارها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>اعلم جيداً أن أى شخص مُعرض للكبوات، ولا يبقى لك منها، ولا يساندك فيها، سوى الأصدقاء الحقيقيون .. لذلك احرص دوماً على ألا تخسر أصدقاءك.. وأن تسامحهم إن أخطأوا، وأن تخصص وقتاً للحديث معهم، أو رؤيتهم.. فهم الكنز الحقيقى الذى تملكه

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 30 /3/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>اليوم مثالى جدًا لبدء أى مشروع مهنى جديد، حافظ على سلوكك الصادق وعملك الدؤوب كما كنت تفعل فى الماضى، وسيحدث اليوم ما يعوضك عن كل ما بذلته من جهود فى الفترة الماضية.

على الصعيد العاطفي:

>علاقة الحب الصحية من المفترض أن تجلب لك السعادة وترسم ابتسامة على وجهك وتجعلك سعيدًا وسليمًا. هذه المعايير التى يجب أن تضعها نصب عينيك وانت بصدد تقييم العلاقة التى تعيشها فى الوقت الحالى قبل أن تتخذ قرارًا بشانها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>بعد نظام غذائى صارم استمر فترة طويلة لا مانع من أن تدلل نفسك بكعكة شوكولاتة صغيرة ولكن احترس من ان يخرج الأمر عن السيطرة وتأخذ أكثر مما يجب من السعرات الحرارية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>ارجع خطوة للخلف وانظر بإمعان للصورة من بعيد وحاول أن تربط جميع أجزاء الصورة ببعضها البعض ستكتشف الكثير من المفاجآت التى تفسر لك الغموض الذى تعيشه هذه الأيام.

برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 30 /3/2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى: احرص دوماً على تطوير نفسك فى العمل يومياً، ولو بمعلومة جديدة فى مجالك، حتى لا تشعر بالملل أو النفور وأنه لا جديد فيما تفعله، عندما تقوم بتطوير نفسك .. ستكتشف أشياء جديدة، وسيساعدك ذلك على زيادة الثقة بنفسك، وبما تفعله، خصص وقتاً فى يومك لتعلم شيئاً جديداً، وستجد الأمور بدأت فى التحسن رويداً رويداً.

على الصعيد العاطفى:

>شرخ الثقة فى أى علاقة عاطفية، يحتاج إلى وقت كبير من الترميم وإعادة إحياءها من جديد، لذلك عليك أن تحاول كسب ثقة شريك حياتك من جديد، ولن يحدث ذلك بالكلام فقط، لكن أهم شىء هو الأفعال، اصبر، وتحمل، فمن أخطأ يجب أن يتحمل نتيجة خطأه.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

>هناك بعض التفاصيل الصغيرة التى تجعلك لياقتك البدنية فى أفضل حال، ربما تتعجب إن علمت أن الإرهاق والإجهاد المستمر سببهما أنك لا تنام بالشكل الكافى، أو لا تشرب القدر الذى يحتاجه جسدك من المياه، كل هذه الأشياء ربما تجعلك تشعر بتحسن فى وقت قليل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>لا تتبادل أفكار خاصة بالعمل مع شخص لا تثق به، لأنه من الممكن أن تتعرض لسرقة هذه الأفكار، وحينها ستشعر أنك غير قادر على إثبات أى شىء، كن حريصاً، حتى لا تندم

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 30 /3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>قد تتلقى اليوم بعض الأخبار الجيدة حول فرص عمل أفضل وقد تتاح لك فرصة لإجراء مقابلة عمل فى الشركة التى تحلم بها وهو ما يجعل هذا اليوم رائعًا وقد يشكل اليوم تحولاً فى حياتك المهنية.

على الصعيد العاطفي:

>حاول ان تأخذ بعض الوقت للتفكير فى العلاقة الحالية قبل ان تتخذ اية قرارات صارمة فهذا اليوم أنت غير مؤهل نهائيا للتوصل إلى قرارات سليمة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>هذا هو الوقت المناسب لاعتماد نظام صارم لانقاص وزنك الزائد بعد فترة طويلة من القلق بشأن الوزن الزائد، حاول ان تاخذ خطوة إيجابية لتفقد الوزن واشحذ عزيمتك وقوة إرادتك وسترى النتائج فى غضون أسابيع قليلة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تشعر بحماس شديد لإجراء تغييرات كبيرة فى حياتك ومصيرية، وهذا شىء جيد بشرط أن تفكر جيدًا فى الاجراءات والتغييرات التى تجريها وهل أنت بحاجة لها أم لا

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 30 /3/2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:>مشكلة ألا تستطيع إنهاء العمل فى الوقت المحدد وتسليمه، ليس فقط لأنها تجعلك عصبياً .. ولكن أيضاً لأنها تجعل هذا التأخير يؤثر سلباً على باقى جوانب حياتك، ولكن عليك أن تدرك أن العصبية لن تفيدك فى شىء أبداً، هى فقط ستزيد الأمور سوءا.. يمكنك الاستعانة بزملائك لمعرفة كيف يمكنك إنجاز العمل فى وقت قصير.

على الصعيد العاطفى:

>بعض الأشخاص يستحقون منا فرصة ثانية، لذا إن حاولت حبيبك القديم للظهور على الساحة من جديد، يمكنك أن تفكر فى الأمر بعيداً عما حدث فى الماضى، فالزمن يغير الأشخاص، ولكن كن حريصاً لتتأكد أنه بالفعل تغير .. وأنه لن يعيد الكرة مرة ثانية، فالثقة حتى تُبنى من جديد تحتاج لكثير من الوقت.

برج القوس على الصعيد الصحى:

>ممارسة الرياضة أمر مهم جداً حتى ولو لدقائق بسيطة فى اليوم، المهم المداومة عليها.. لذلك عليك معرفة الرياضة التى تحبها، وداوم على ممارستها.. وستشعر بفارق كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>الحياة قصيرة أقصر من أن تضيعها فى الحزن أو الاكتئاب، أو القيام بعمل لا تحبه .. عليك اكتشاف نفسك من جديد والانطلاق، ومعرفة الكثير من الأشخاص .. فمن خلالهم ستكتشف فى نفسك الكثير والكثير.

برج الثور حظك اليوم الأربعاء 30/3 /2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>الابتعاد عن المشاحنات التى تخيم على أجواء العمل بشكل مستمر، سيجنبك الخوض فى تفاصيل ربما تكون هى السبب فى وقوعك فى العديد من المشكلات التى ستتفاقم مع الوقت حتى تؤثر على بقاءك فى العمل، وتجعلك تفكر فى تغيير مجال عملك بأكمله، بسبب الأثر النفسى الذى ستتركه لك هذه المشكلات، حاول ان تلتزم الصمت هذه الفترة حتى تمر هذه المشكلات بسلام.

الثور على الصعيد العاطفى:

>الخوف من القادم يفقدك الإحساس بمتعة اليوم، لذلك لا تشغل نفسك كثيراً بهذه الأفكار، حتى لا تؤثر على قراراتك، خاصة أن النواحى العاطفية لا تحتاج إلى كل هذا العناء الذى تبذله، كى تتوقع ما سيحدث غداً، ولا تنسى أن مشكلات الحب لا تحل بالتفكير فقط، قد يكون التاكد من المشاعر والجهر بها أفضل من التفكير فى تطور هذه المشاعر غداً.

الثور على الصعيد الصحى:

>الانتظار حتى تتفاقم الأعراض المرضية، وتكون مشكلات حقيقية يصعب التعامل معها، هو السبب الرئيسى وراء معظم الوعكات الصحية التى تمر بها، حاول أن لا تترك حالتك الصحية دون اهتمام، حتى تتجنب العديد من المشكلات التى ستؤثر عليك على المدى البعيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة شديدة الخصوصية فى حياته، تحتاج منه إلى تحكيم عقله قبل التصرف فى أى شىء، خاصة أن الأوضاع العملية لا تتحمل أى قرارات انفعالية، لأنها من الممكن أن تنهى حياتك العملية بشكل تام.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30/3 /2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>تحاول تخطى عدد من العقبات فى محيط العمل، بعد أن وضعت قدمك على الطريق الصحيح،الصبر والحكمة أهم أسلحتك فى الفترة القادمة، لا تجعل بعض الشخصيات المريضة المحيطة بك، تؤثر على حماسك بشكل سلبى حتى لا تفقد تركيزك وتخرج عن السياق فى بعض المواقف التى ستساعدك على استكمال طريقك والوصول لهدفك.

على الصعيد العاطفى:

>الحاجة إلى وجود من يستوعب مشاعرك ويقدرها، ويعرف كيف يتعامل مع شخصيتك، يجعلك تفكر دائماً فى شريك حياتك وفى الأشياء المشتركة التى تجعلك تشعر بوجود التفاهم بينكم، ولأنك من الشخصيات التى تفكر بشكل متواصل تحيط بك مجموعة من الأفكار التى تجعلك تنتبه لتطورات العلاقة وما بها من تفاصيل، قد تجعلك تتراجع عن بعض القرارات.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>التفكير لفترات طويلة والبحث عن أسباب لكل شىء، تزيد من حالات التوتر و تظهرك عليك علامات الإجهاد الذهنى، تحتاج إلى قدر كافى من الراحة والحصول على عدد كافى من ساعات النوم، حتى تعود إلى طبيعتك وتستعيد قدرتك على التركيز فى العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة هامة فى حياته تحتاج إلى يقظته وحذره من الحديث مع عدد كبير من الأشخاص، خاصة أن تقدمك فى العمل جاء مفاجئاً للعديد من الأشخاص الذين يبحثون دائماً عن فرص الإيقاع بك حتى لا تأخذ من نجاحهم بفضل ذكاءك ومجهودك.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 30/ 3/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>انفراجة مفاجئة على الصعيد المالى سوف تبدأ امورك المادية فى التحسن بدءً من اليوم. تتطور بشكل ملحوظ وجيد فى عملك، الأعمال الحرة هى الأنسب لك عزيزى الجدى حاول أن تثبت نفسك فى الفترة القادمة حتى تحقق النجاح الذى تسعى إليه.

على الصعيد العاطفى:

>سوف تخسر علاقة حب صادقة إن لم تحاول الحفاظ عليها فى الأيام القادمة، صوت العقل ليس دائمًا على حق قد تندم مستقبلًا بعد فوات الأوان حاول أن توازن بين العقل والعاطفة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>يبدو أنك تهمل صحتك كثيرًا هذه الأيام وتعانى من قلة النوم والتوتر طول الوقت، عليك أن تتحلى بقليل من الهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام دون أن تتعرض لمشاكل صحية أنت فى غنى عنها وسوف تؤثر بشكل سلبى على انتاجك فى مجال العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>عليك ألا تنظر إلى الماضى عزيزى الجدى المستقبل أمامك يفتح ذراعيه نحو الأفضل والتغيير مطلوب. تحمل لك الأيام القادمة العديد من الأحداث السارة والنجاحات التى طالما حلمت بها.

حظك اليوم الحمل ليوم الأربعاء 2016/3/30

>حظك اليوم لبرج الحمل :>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:>المشاكل تواجه أبناء هذا البرج والتراجع فى مستواهم هو السمة التى ترافقهم هذه الأيام، لذلك يجب ان يتوقفوا قليلا مع أنفسهم أو يأخذون إجازة طويلة ويبتعدون عن أى مشاكل ويصفون أذهانهم حتى يعيدون تأهيل عقولهم ويبدؤون مرحلة جديدة من حياتهم .

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون هو أفضل العوامل والدوافع التى تجبر هذا البرج على الشفاء سريعا والرجوع إلى حالتهم لطبيعية، لذلك يجب أن يتسم شريك حياتهم ببعض من الذكاء والهدوء حتى يتخطى هذه المرحلة الصعبة.

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:

>لا تخشى او تقلق من شىء فهذه الأيام هى أيام ازدهارهم ونجاحهم ولا داعى للخوف من مستقبلهم على المستوى الصحى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

>الحب سيكون أهم الدوافع والعوامل فى هذه الفترة، وعلى الرغم من التراجع على مستوى العمل إلا أن أبناء هذا البرج سيتخطون هذه المرحلة بنجاح.

حظك اليوم برج الحوت ليوم الأربعاء 2016/3/30

>حظك اليوم لبرج الحوت :>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:>بعض المشاكل ستعرقل مسيرتك فى العمل وستوقفك عن التقدم والتفاعل مع باقية زملائك فى العمل، لكن يفضل أن تبتعد عن هذا الشعور حتى لا يؤثر عليك نفسيا لأنه سيستمر مدة طويلة قد تطيح بحالتك النفسية.

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

>على الرغم من ازدهارهم على المستوى العاطفى والرومانسى طوال الفترات السابقة، إلا أن مزيد من العوائق ستقف بينكم وبين تحقيق الحلم بالاستقرار لكن مع الوقت كل هذه الأعراض ستزال سريعا ولم يتبقى منها شىء وستتعدل الأحوال.

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:

>على الرغم من المشاكل النفسية والرومانسية التى عانى منها أبناء هذا البرج إلا أنهم سيتخطون هذه المرحلة سريعا وسيحققون أحلامهم وأكثر .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>بعض المشاكل بالنسبة لحياتهم العملية والاجتماعية والعاطفية لكنها لن تلقى بظلالها على حالتهم الصحية التى ستكون فى وضع مستقر.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 30/ 3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>ربما تحصل على عمل جديد أو تغيير مجال عملك فى الفترة القادمة، أجواء مناسبة للتغير للأفضل. حاول أن تثبت نفسك فى أسرع وقت وسوف ينعكس ذلك بشكل إيجابى جدًا على مستقبلك المهنى.

على الصعيد العاطفى:

>قد تعانى من بعض المشاكل العابرة مع الشريك لأسباب بسيطة وليس لها أى داعى، حاول أن تجنب التوتر والعصبية وتتعامل بهدوء مع المشاكل البسيطة. الفترة القادمة تحمل مفاجئات سارة غير متوقعة فى حياتك العاطفية.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>قلة النوم تسبب لك الكثير من التوتر والارهاق، حاول أن تضع جدول زمنى مناسب لترتيب أولويات حياتك حتى تسطيع أن تحصل على قدر مناسب من الراحة فجسدك بجاحة إليها كثيرًا هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تتبدل الأحوال لصالحك اليوم بشكل مفاجئ يجعلك تشعر بالسعادة. الحبيب يحسن معامتلك عليك أن تعطيه بعض التقدير وتعامله بالمثل حتى لا تحدث مشاكل أنتم فى غنى عنها.

حظك اليوم برج الميزان ليوم الأربعاء 2016/3/30

>حظك اليوم لبرج الميزان:>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهني:>يعتبر برج الميزان من أكثر الأبراج التى تنعم بحظ سعيد فى هذه الفترة خاصة بالنسبة للحياة العملية لأن المزيد من الأخبار السعيدة التى من الممكن أن تغير من مجرى حياتهم ستلحق بهم فى هذه الأيام.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

>لا داعى للقلق بشأن الحب وقضاء فترات طويلة فى رحلة البحث عن شريك الحياة، فيجب أن ننتظر حتى يأتى لنا الحب على طبق من ذهب لأن الحب لا يمكن البحث عليه وإيجاده إنما هو الذى يقتحم حياتنا.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

>الحالة الصحية فى ارتفاع كبير واستقرار ملحوظ فعلى الرغم من بعض المشاكل التى تواجههم فى الفترات السابقة إلا أنهم تخلصوا من تأثيرها تماما.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>سيكون هذا البرج من أسعد الأبراج طوال الفترات القادمة فلا داعى للقلق بشأن الحياة الصحية والعملية أو حتى العاطفية.