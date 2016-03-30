مدرب نيجيريا: ظلم؟ الحياة تحديات.. وكان بإمكاننا التعادل

قال سامسون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا إنه لم يشعر بالظلم من تغيير قواعد اللعبة داخل مجموعة بلاده في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2017.

منتخب نيجيريا خسر أمام مصر في الاسكندرية بهدف في الجولة الرابعة من التصفيات. وبات الفراعنة إكلينيكيا الفريق المتأهل للبطولة التي تقام في الجابون.

وفقد منتخب نيجيريا فرصه في الوصول خاصة بعد انسحاب تشاد من المجموعة وبالتالي أغلق باب الوصول أمام النسور كأفضل أصحاب مركز ثاني في التصفيات.

انسحاب تشاد كان أبرز سؤال تم توجيهه لسياسيا في المؤتمر الصحفي الذي تلى مباراة مصر. وقد أجاب "الحياة تحديات".

وأفصح "الحياة عبارة عن تحديات، إما أن تعديها أو لا".

وتابع "حزين لكن يجب أن نتقبل الوضع".

وأضاف "كان هناك فرصة للتعادل أمام مصر في فرصة فيكتور موسيس. لكن لم يكن الحظ حليفنا".

ورد القائم تصويبة لفيكتور موسيس في الدقائق الـ10 الأخيرة من اللقاء الذي فاز به الفراعنة بهدف لرمضان صبحي.