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تقرير في الجول - قبل نيجيريا.. كم مرة شارك لاعبو منتخب مصر الحاليين أمام الجمهور؟

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"نعم وصلت لسن الـ 33 لكنها المباراة الأولى التي ألعبها أمام 70 ألف متفرج في تاريخي".. هكذا تحدث حمادة طلبة مدافع منتخب مصر بعد مباراة نيجيريا.

"اللحظة الأصعب في المباراة كانت حين نزلنا لأرض الملعب ورأينا هذا العدد الكبير من الجمهور، فنحن لم نعتاد ذلك".. مروان محسن عن مباراة نيجيريا.

5 سنوات من الأزمات والتخبط، تحول فيها منتخب مصر من بطل القارة لثلاث بطولات متتالية إلى الغياب عنها في 3 نسخ على التوالي.

يقولون أن مباراة أمام نيجيريا في مساء الـ 29 من شهر مارس ستكون تاريخية لهذا الجيل. فيها بدأت مسيرة الإصلاح لعودة المصري إلى مكانه الصحيح، تحت أنظار 70 ألف متفرج بملعب برج العرب.

هل تعلمون كم مباراة خاضها هذا الجيل من اللاعبين أمام جمهور مصر من قبل في مسيرتهم؟

بخلاف حسام غالي ممن شاركوا في مباراة نيجيريا، وأخر من تبقى من الجيل القديم، فإبراهيم صلاح هو أكثر لاعبي المنتخب خوضا للمباريات مع منتخب مصر في حضور الجمهور، والعدد هو 10 مباريات فقط!

وإليكم عدد مباريات كل لاعب ممن شاركوا في المباراة وسبق لهم خوض مباريات أمام الجمهور داخل مصر.

أحمد الشناوي

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أحمد الشناوي بدأ مسيرته مع منتخب مصر في 2011.

حارس منتخب مصر الأساسي شارك في 5 مباريات فقط مع منتخب مصر في حضور الجمهور قبل مباراة نيجيريا.

حمادة طلبة

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حمادة طلبة لم يبدأ مسيرته الدولية إلا في الشهر الماضي.

ثاني أكبر اللاعبين في تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا، خاض اليوم أول مباراة له مع منتخب مصر في حضور الجمهور.

أحمد حجازي

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أحمد حجازي بدأ مسيرته الدولية في 2011 ووصل لحمل شارة قيادة المنتخب في مباراة تشاد بذهاب المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018.

صاحب الـ 25 عاما خاض 3 مباريات فقط مع منتخب مصر في حضور الجمهور قبل مباراة نيجيريا.

رامي ربيعة

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رامي ربيعة بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر في 2012.

مباراة نيجيريا كانت الخامسة لرامي ربيعة مع منتخب مصر في حضور الجمهور.

عمر جابر

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عمر جابر بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر في 2011.

ورغم أن ظهير أيمن الزمالك وصل لسن الخامس والعشرين، إلا أنه لم يخض مع منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا سوى مباراتين في حضور الجمهور المصري.

محمد النني

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محمد النني بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب في 2011.

وخاض النني 42 مباراة دولية مع منتخب مصر، ورغم ذلك إلا أنه لم يلعب مع مصر سوى 6 مباريات في حضور الجمهور مع المنتخب.

إبراهيم صلاح

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بدأ إبراهيم صلاح مسيرته الدولية مع منتخب مصر في 2010 أمام أستراليا.

ويعتبر إبراهيم صلاح هو أكثر اللاعبين بين الجيل الحالي خوض مباريات مع المنتخب في حضور الجمهور بخلاف حسام غالي.

صاحب الـ 28 عاما خاض 9 مباريات فقط في حضور الجمهور قبل مباراة نيجيريا.

رمضان صبحي

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رمضان صبحي بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر مؤخرا تحت قيادة هيكتور كوبر.

صاحب الـ 18 عاما ومسجل هدف اليوم خاض أمام نيجيريا مباراته الثالثة في حضور الجمهور.

عبد الله السعيد

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بدأ عبد الله السعيد مسيرته الدولية مع منتخب مصر في عام 2008.

كان عبد الله السعيد هو قائد منتخب مصر في مباراة الليلة أمام نيجيريا، ورغم ذلك فهو لم يلعب سوى 3 مباريات فقط في حضور الجمهور قبل مباراة نيجيريا.

محمد صلاح

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بدأ محمد صلاح مسيرته الدولية مع منتخب مصر في 2011.

وخاض صلاح مع منتخب مصر 42 مباراة دولية، إلا أنه لم يلعب في حضور الجمهور سوى 6 مباريات فقط.

مروان محسن

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بدأ مروان محسن مسيرته مع منتخب مصر في 2011.

ابتعد مروان محسن عن المنتخب لفترة حتى عاد مؤخرا، ولذلك فهو لا يملك سوى مباراتين فقط قبل مباراة نيجيريا في حضور الجمهور.

عمرو جمال

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بدأ عمرو جمال مسيرته الدولية مع منتخب مصر في 2014.

وخلال العامين، شارك عمرو جمال في 4 مباريات فقط مع منتخب مصر بحضور الجمهور قبل مباراة نيجيريا.

محمود حسن "تريزيجيه"

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محمود "تريزيجيه" بدأ مشاركاته الدولية مع منتخب مصر في 2014 أمام كينيا في مباراة ودية.

وخلال سنتين، لم يلعب "تريزيجيه" مع المنتخب في مصر بحضور الجمهور سوى مباراة واحدة فقط قبل مباراة نيجيريا، هي مباراة السنغالي في تصفيات أمم إفريقيا 2015.

حسام غالي

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حسام غالي بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر في عام 2002 في مباراة أمام نيجريا انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعد القائد الأول للمنتخب حاليا بين أفراد الأجيال السابقة للمنتخب والتي حضرت تواجد الجمهور بشكل طبيعي، ولذلك فلديه العديد من المباريات بطبيعة الحال في حضور الجمهور المصري.

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