كاميرون متهم بصدّ القوة الجوية الخاصة عن قتل قادة داعش فى سوريا

>واجه ديفيد كاميرون اتهاما بالوقوف بين القوات البريطانية وتنظيم داعش الإرهابى عبر منع القوة الجوية الخاصة من قتل قادة التنظيم فى سوريا.

وذكرت صحيفة "الصن" أن قوات بريطانيا الخاصة ليست جزءا من مهمة اصطياد الإرهابيين التى تقودها أمريكا لتعقّب تحركات قيادات التنظيم حول معقله فى مدينة الرّقة السورية.

ونقلت الصحيفة عمن وصفتم بـمسئولين عسكريين رفيعى المستوى أن رئيس الوزراء تخوّف من انتقاد أعضاء البرلمان المناوئين للحرب حال وقوع خسائر، لا سيما فى وقت تستعد فيه البلاد لاستفتاء على مصيرها فى الاتحاد الأوروبى.