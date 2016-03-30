ضبط 66 تذكرة هيروين و41 طن بنزين 80 فى حملة أمنية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 66 تذكرة هيروين و41 طن بنزين 80 .

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد ضبط "أمير .خ"، 30 سنه عامل من سمالوط وبحوزته 33 تذكرة هيروين تزن حوالي 33 جرام بقصد الاتجار، كما تم ضبط " طارق. م"، 26 سنة من المنيا، وبحوزته 33 تذكرة هيروين تزن حوالى 60 جرام بقصد الاتجار ومبلغ مالي، و"مجدى .م "، 38 سنه ، عامل من سمالوط وبحوزته 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 150 جرام بقصد الاتجار ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما تمكنت الحملة من ضبط "مدحت .م" 54 سنه ، صاحب محطة بنزين من بنى مزار لقيامه بالتصرف فى حصة المحطة بالبيع بالسوق السوداء لصاحب محطة رصيف بدون ترخيص بقرية صندفا لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 41 طن بنزين 80، تم التحفظ على المضوبطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتمكنت الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة عبارة عن 6 بندقية آلية و3 بندقية رصاص و1 بندقية إسرائيلى و1 بندقية الماني و2 مسدس و13 بندقية خرطوش و19 فرد محلى الصنع، بالاضافة الي 358 طلقة متنوعة بحوزة 46 متهما بالمنيا.

فيما تمكنت الحملة من تنفيذ 1262 حكمًا قضائيًا شملت "10 جنايات- 739 حبس جزئي و 139 حبس مستأنف و245 غرامات جزئية و12 غرامات مستأنفة- 117 مخالفات و22369 المبالغ المتحصلة"، وتحرير 2097 مخالفة مرورية متنوعة شملت "24 ضبط دراجة بخارية و3 ضبط سيارات و766 مخالفة دراجات بخارية، و 1304 مخالفة سيارات".

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