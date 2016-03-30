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محافظ سوهاج : نقابة الصيادلة تتحمل علاج 10 حالات من مرضى "فيرس سى" بطما

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محافظ سوهاج : نقابة الصيادلة تتحمل علاج 10 حالات من مرضى "فيرس سى" بطما محافظ سوهاج : نقابة الصيادلة تتحمل علاج 10 حالات من مرضى "فيرس سى" بطما
قال أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن نقابة الصيادلة ستتحمل نفقات علاج 10 حالات من مرضى "فيرس س" من أبناء مركز ومدينة طما من غير القادرين.

جاء ذلك خلال تفقده لمستشفى طما المركزى وأقسامها والعيادات، وأجتمع بالأطباء والعاملين بها وطالبهم بتجويد الخدمات الصحية التى تقدم للمواطن من خلال المستشفى.

وأوضح الدكتور يسري بيومى وكيل وزارة الصحة فى بيان للمحافظة قبل قليل، عن توافر جميع الأمصال بجميع مستشفيات سوهاج.

وأحال محافظ سوهاج، مدير إدارة طما التعليمية ورئيس قطاع أول للتعليم الابتدائي بإدارة طما ومديري مدرستى الوفاء الابتدائية ومدرسة التحرير الابتدائية بمدينة طما للتحقيق مع الايقاف عن العمل لثلاث شهور والتحقيق مع مدرس بمدرسة التحرير الابتدائية لاستغلال حجرة التربية الرياضية فى غير غرضها واستخدامها لبيع البسكوت والحلوى لطالبات المدرسة، ووجود تشوينات للاخشاب بفناء المدرسة خلف مبنى الفصول.

وتفقد المحافظ خلال جولته، مشروع إنشاء كوبري طما العلوى والذى يمر على نهر النيل وشريط السكة الحديد والطريق الزراعى، ويقع جنوب مدينة طما ويربط شرق النيل بغرب النيل والطريق الصحراوى الغربي.

وأوضح المهندس مجدى شنوده المهندس الاستشاري للمشروع، انه تم تنفيذ 77% من الأعمال وأنه سيتم إعادة فتح الطريق الزراعى لمرور السيارات بشكل جزئي خلال الأسبوع القادم.

وتفقد المحافظ شارع أحمد عرابي وشارع الحرية وموقف سيارات الأجرة بمدينة طما، وكلف مسئولى الوحدة المحلية برفع مستوى النظافة والتجميل بشوارع المدينة، ومنع إنشاء اكشاك بأسوار المدارس حفاظا على توفير سبل الراحة للطلاب وسير العملية التعليمية داخل المدارس، وكلف المحافظ مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برفع التشوينات والمخلفات من مدخل قرية الصوامعة غرب.

ومن جانبه، قال كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة، إنه سيتم إعادة رصف جميع شوارع مدينة طما الرئيسية والفرعية، عقب الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعى والإنتهاء من مد خطوط مياه الشرب من محطة السكساكة، بالإضافة إلى رصف الطرق الفرعية بين المدينة وقري مركز طما.

وقام مفتشى الأغذية بمديرية الصحة المرافقين لزيارة المحافظ، بضبط مخزن لتعبئة المواد الغذائية غير مرخص ويتلاعب بتواريخ الصالحية بأكياس الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخزن.

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