مضيفة "الطائرة المحررة": الخطف كان لأسباب سياسية وليست شخصية

قالت ياسمين سبل، مضيفة الطائرة المختطفة بقبرص، إن شركة مصر للطيران تقوم بتدريب العاملين بها بشكل دورى على سبل الأمان، حال تعرض الطائرة لعملية اختطاف، أو وجود مواد متفجرة، وهو الأمر الذى ظهر جليًا، وتمثل فى حالة الثبات والخبرة فى التعامل مع اختطاف الطائرة إلى مطار "لارنكا" بقبرص أمس الثلاثاء.

وشددت مضيفة الطائرة، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، على أن مصر كانت حريصة على عودة الطائرة بالركاب سالمة إلى أرض الوطن، ونفت الرواية التى ترددت بشأن إرسال الخاطف رسالة إلى طلقيته، وتابعت:" أسبابه كانت سياسية وليست شخصية".

وأضافت "سبل"، أن طاقم الطائرة كان حريصا على عدم إشعار الركاب بأى شىء حتى يكون هناك هدوء أعصاب للسيطرة على الموقف.

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