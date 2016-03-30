موجز الصحافة المصرية.."مسجل خطر يضرب السياحة المصرية"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع"، تحت عنوان: " مسجل خطر يضرب السياحة المصرية".

وجــه «مســجل خطــر» ضربة جديــدة إلى الســياحة المصرية التى كانت تنتظر التعافى مع موســم الصيف المقبل، وأقــدم على خطف طائرة تابعة لشــركة مصر للطيــران وتحمل رقم رحلة 181 طيــران داخلى، وتقل على متنها 81 راكبا، بعد أن كانت متجهة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى القاهرة، وبحسب ما تكشف من ملابســات الحادث فيما بعد، فــإن الخاطف هدد بتفجير الطائرة بحزام كان يلفه حول وســطه.

وقالت جريدة "الأهرام" إن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أعلن إطلاق مشروع استثمارى عقارى جديد باستثمارات إماراتية تصل إلى 40 مليار جنيه، يستهدف إنشاء مجتمع عمرانى متكامل على مساحة 1212 فدانا، فى المنطقة ما بين طريقى السويس والإسماعيلية، وقال إن المجموعة الإماراتية دفعت 100 مليون دولار لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعتبر الدفعة الأولى من المبالغ المستحقة لبدء مشروعها العمرانى المتكامل، مشيرا إلى أن المشروع الإماراتى الجديد يعتبر رسالة واضحة للمستثمرين، للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة، موضحا أن جذب استثمارات جديدة فى هذا الوقت هو شهادة ثقة على استقرار الاقتصاد المصري، وفرص نموه وتطوره.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لجريدة "الأخبار" عن أن الطلاب المصريين المقبوض عليهم في السودان علي خلفية تسريب امتحانات الثانوية السودانية تورطوا في خلية كبيرة يديرها أردنيون، وأن السلطات السودانية المختصة تجرى تحقيقاتها مع كل المتهمين بالتعاون مع الجانبين المصري والأردنى، جاء ذلك عقب لقائها وزير الدولة بالخارجية السودانية الذي أكد أن هناك لجنة سوف تغادر للقاهرة الفترة المقبلة ومعها مستندات تثبت تورط الطلاب المتحفظ عليهم فى تسريب امتحانات الثانوية.

وقالت مصادر مسؤولة بالجهاز المركزى للمحاسبات لجريدة "ألمصرى اليوم"، إن المستشار هشام بدوى، القائم بأعمال رئيس الجهاز خلفاً للمستشار هشام جنينة ، المقال من منصبه، وصل مكتبه فى الثانية بعد منتصف الليل بعد صدور قرار توليه أعمال الجهاز بـ3 ساعات تقريباً، ووجَّه بتشكيل لجنة من عدد من أعضاء الجهاز، وتم إبلاغهم تليفونياً بالمهام الموكلة إليهم، وأضافت المصادر أن المهام الموكلة للجنة هى جرد المكتب الخاص برئيس الجهاز المقال، والسكرتارية، والمكتب الفنى، ومديرى المكتب.

وجاء بجريدة الشروق :" رأيث أثار شرور العالم على وجه نجلى"، بتلك العبارات استهلت باولا ديفندى، والدة طالب الدكتورة الايطالى القتيل ، جوليو ريجينى، فعاليات مؤتمر صحفى عقدته العائلة فى مقر مجلس الشيوخ الايطالى فى العاصمة روما، وكان طالباً الدكتوراه فى جامعة كامبيردج البريطانية ، قد اختفى فى 25 يناير الماضى قبل أن يعثر على جثته مشوهه وبها حروق فى حفرة على مشارف القاهره فى 3 فبراير الماضى.

- موجز أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 29-3-2016

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