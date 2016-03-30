أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الرياضة يبحث مع وزير الداخلية غدا ملف "عودة الجماهير" للمدرجات

Google+ Print
وزير الرياضة يبحث مع وزير الداخلية غدا ملف "عودة الجماهير" للمدرجات وزير الرياضة يبحث مع وزير الداخلية غدا ملف "عودة الجماهير" للمدرجات
أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه سيعقد جلسة مع اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية، غداً الخميس، لبحث ملف عودة الجماهير خلال الفترة المقبلة، بعد المشهد الحضارى الذى ظهر به الجمهور، فى مباراة ونيجيريا، التى أقيمت أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب، ، فى إطار الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 بالجابون، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وعن أزمة حل مجلس إدارة اتحاد الكرة، قال "عبد العزيز"، إن مجلس الجبلاية أبدى استعاداه التام لتقبل أى قرار، يكون من شأنه عدم الإضرار بالرياضة المصرية، مشيراً إلى أنهم أكدوا أن استقالتهم جاهزة حال الحاجة اليها.

وأضاف وزير الرياضة، أن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، سيستمر فى عمله بالستة أعضاء، دون عودة الأعضاء المستقلين، خاصة فى ظل إقرار الجمعية العمومية للميزانية، واستقرار الأوضاع داخل القلعة الحمراء.


>اللوائح تمنع وزير الرياضة من صرف مكافأة فوز المنتخب على نيجيريا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب