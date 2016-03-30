وزير الرياضة يبحث مع وزير الداخلية غدا ملف "عودة الجماهير" للمدرجات

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه سيعقد جلسة مع اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية، غداً الخميس، لبحث ملف عودة الجماهير خلال الفترة المقبلة، بعد المشهد الحضارى الذى ظهر به الجمهور، فى مباراة مصر ونيجيريا، التى أقيمت أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب، ، فى إطار الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 بالجابون، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وعن أزمة حل مجلس إدارة اتحاد الكرة، قال "عبد العزيز"، إن مجلس الجبلاية أبدى استعاداه التام لتقبل أى قرار، يكون من شأنه عدم الإضرار بالرياضة المصرية، مشيراً إلى أنهم أكدوا أن استقالتهم جاهزة حال الحاجة اليها.

وأضاف وزير الرياضة، أن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، سيستمر فى عمله بالستة أعضاء، دون عودة الأعضاء المستقلين، خاصة فى ظل إقرار الجمعية العمومية للميزانية، واستقرار الأوضاع داخل القلعة الحمراء.

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