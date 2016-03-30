"الزراعة" بدء صرف أسمدة المحاصيل الصيفية لـ4.3 مليون فدان

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، صرف حصص السماد لمزارعى الموسم الصيفى الجديد لزراعات "الذرة والقطن والارز وقصب السكر" لمساحات تقترب من 4.3 مليون فدان، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة على الجمعيات بالمحافظات، لصرف حصص السماد بالمعاينة على الطبيعة، بعد الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير متطلبات السوق المحلى، ومراجعة حصص الشركات، وتحديد الكميات الجديدة، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع.

كما اعدت وزارة الزراعة خطة رقابية للسيطرة على تجارة السوق السوداء للأسمدة المدعمة بمحافظات الجمهورية، واستبعاد جميع الأراضى الزراعية المتعدى عليها، والحيازات الوهمية، والأراضى التى دخلت كردون مبان من صرف مستلزمات الإنتاج، خاصة المقررات السمادية لتغطية احتياجات الزراعات الصيفية، ووضع ضوابط لتوزيع مقررات الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة للسيطرة على مافيا تجارة الأسمدة المدعمة.

وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن صرف أسمدة المحاصيل الصيفية لمزراعى الإصلاح الزراعى التى تقترب من 700 ألف فدان، يتم بالمعاينة على الطبيعة، مؤكداً أن الجمعيات سواء "الإصلاح والاستصلاح والائتمان" لديها كل احتياجاتها من الأسمدة الصيفية، مشيراً إلى أن جمعيات الإصلاح حريصة على وصول الدعم للمزارعين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس مجرد امتلاك الحيازة فقط.

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