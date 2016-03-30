وكيل تموين الغربية: ضخ 16 ألف طن مواد بترولية قبيل بدء موسم حصاد القمح

أكد الدكتور سامى النحاس، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم ضخ 16 ألف طن من المواد البترولية بنزين 80 و92، وسولار بمختلف المحطات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى ضخ 8 آلاف أسطوانة غاز منزلى.

وأضاف النحاس فى تصريح خاص أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز المنزلى لمنع التلاعب بالأسعار، وخاصة قبيل بدء موسم حصاد القمح بالغربية للسيطرة على أزمة الوقود إبان الموسم.

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