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صور في الجول - شاهد فرحة هدف رمضان صبحي كما لم تراها من قبل

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صور في الجول - شاهد فرحة هدف رمضان صبحي كما لم تراها من قبل صور في الجول - شاهد فرحة هدف رمضان صبحي كما لم تراها من قبل

أبدى هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب عدم رضاه عن أداء اللاعبين خلال اللقاء رغم الفوز على نيجيريا.

وفاز منتخب مصر على نظيره النيجيري بهدف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 بالجابون.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد بالتأهل لأمم إفريقيا وهو أمر رائع في حد ذاته، وأنا فخور لتدريب هؤلاء اللاعبين الذين قاتلوا داخل الملعب، رغم أن الأداء انخفض في الشوط الثاني".

كوبر أضاف "قدمنا شوط أول رائع لكننا لم نكن جيدين في شوط المباراة الثاني بالقدر الكافي، ورغم ذلك فهذا طبيعي بالنظر لأن المنافس هو نيجيريا".

وأوضح "هددنا مرمى نيجيريا بالعديد من الهجمات المرتدة، لكننا لم نكن موفقين وكان يمكن أن نتلقى هدفا بسهولة في أي وقت".

مدرب منتخب مصر أتبع "أحمد حسن (كوكا) لاعب جيد ولا يصح أن نقولوا لأنني أذبحه. الأمر كله يندرج تحت الاختيارات الفنية المناسبة للمباراة، فاللقاء خططيا لم يحتج أحمد حسن".

وأتم "افرحوا باقتراب التأهل الآن، لكننا نعرف بأن لدينا العديد من الأخطاء والتي سنعمل على إصلاحها بالفترة المقبلة".

ويحتاج منتخب مصر لنقطة واحدة من مباراته الأخيرة أمام تنزانيا ليضمن التأهل رسميا لكأس أمم إفريقيا بعد غياب عن البطولة خلال آخر ثلاث نسخ.

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