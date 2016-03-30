«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير سير العمل الحكومي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي والتي تسعى من خلالها الإمارة إلى تقديم أفضل الخدمات ودعم أهم المبادرات التي تخدم جميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

واطلع المجلس على التعديلات التي تمت على اتفاقية العلاقة الوالدية الناجحة والمقدمة من المحكمة الشرعية بالشارقة بالتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية وذلك بعد إجراءات المرحلة التجريبية التي تم تطبيقها، وقياس الأثر الإيجابي الذي حققته لتمتع الطفل بحقه في حياة أسرية مستقرة بعد انفصال الوالدين.

وتضمنت أبرز التعديلات الواردة للمجلس التأكيد على مبدأ حماية الطفل بعد انفصال الوالدين وعدم استخدام الطفل كأداة للضغط من أحدهما على الآخر، وبذلك تضمن لكلا الوالدين ممارسة علاقتهم بأبنائهم كأب أو أم بشكل طبيعي دون تعثر.

مهام

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نص على أن تعتمد العلاقة الوالدية المرافقة للمرسوم..

ويلزم الوالدان بعقدها عند وجود أولاد محضونين في حالات الطلاق أو الطلاق للضرر أو الخلع أو لأي سبب تقرره المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة، على أن تطبق وتوثق هذه الاتفاقية لدى المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة ولرئيس المحكمة إسناد مهام إعداد اتفاقية لأي جهة من الجهات الحكومية المختصة في الإمارة.

ووجه المجلس بإعادة دراسة ما تم مناقشته حول الاتفاقية والأخذ بملاحظات السادة الأعضاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية أمام المجلس التقرير النصف سنوي لأعمال لجنة مراكز الفحص الفني للمركبات للعام 2015.

وناقش المجل المذكرة المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والمتعلقة بالشؤون والإجراءات الصحية المعمول بها في بلدية مدينة الشارقة.

حضور

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يشهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية اليوم حفل تخريج الدفعة الـ16 من طلبة الأكاديمية والبالغ عدد منتسبيها 48 من الإمارات والكويت وجزر القمر.