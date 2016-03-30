تواصل عمليات التبريد.. ومركز شرطة لحصر ممتلكات السكان

يواصل رجال الدفاع المدني عمليات التبريد للبرجين المحترقين في مجمع أبراج عجمان ون، على أن تتسلم شرطة عجمان الموقع عقب الانتهاء من التبريد، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

وخصصت الشرطة مركزاً لاستقبال سكان البرجين المتضررين لحصر الأغراض والممتلكات داخل الشقق المحترقة، كما تم السماح منذ صباح أمس بعودة سكان الأبراج المجاورة لمساكنهم، وتم توفير سكن لـ300 متضرر في فندقي إيوان ورمادا .

وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حيث تواجد أمس عدد من الموظفين العاملين بإدارة الأملاك الخاصة لتسجيل أسماء السكان المتضررين، وذلك لإيجاد سكن لهم في الفنادق.

طوق أمني

وقال العميد الشيخ سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن شرطة عجمان باشرت مع الدفاع المدني باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد الحريق، وفرض طوق أمني لتسهيل وصول سيارات الدفاع المدني القادمة من عجمان وأبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة، كما تم إخلاء السكان من 12 برجاً سكنياً قبل الشروع في عمليات الإطفاء لضمان سلامة الجميع.

وذكر أن التحدي الأكبر كان في حماية الأرواح، حيث وضعت الشرطة بالتنسيق مع الدفاع المدني خطة لإخلاء الأبراج بتوزيع الفرق في كل دور وشقة للتأكد من خلو المباني من جميع القاطنين.

وأشار إلى أن الحادث لم يسفر إلا عن ثلاث إصابات بسيطة لامرأة ورجلين، حيث تلقوا العلاج اللازم في موقع الحدث، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ خليفة وغادروه صباح أمس، إضافة إلى احتراق 3 مركبات خاصة كانت متوقفة أسفل البرجين، المحترقين.

وأوضح النعيمي أن الحريق بدأ في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساء في البرج السكني رقم (8) ثم انتقل إلى البرج رقم (6) بسبب الرياح وتطاير الألمنيوم المحترق، واستمر لمدة خمس ساعات حتى تمت السيطرة على الحريق من جميع جوانبه.

وأفاد قائد عام شرطة عجمان بأن عملية تبريد الأبراج لا تزال مستمرة، وسوف تستلم الشرطة الموقع لمباشرة التحقيقات وإجراء المعاينة لرفع الآثار من قبل المختبر الجنائي، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبين النعيمي أنه سيتم إدخال السكان بواسطة الشرطة الى شققهم لمعرفة الأغراض التالفة، كما سيتم تسليمهم شهادات تثبت تلف أوراقهم الثبوتية لتقديمها للجهات المعنية لاستخراج بدل فاقد، مشيراً الى أن الشرطة فتحت مركزاً صباح أمس قرب البرج رقم 8 لاستقبال السكان وفتح بلاغات لحصر الأغراض والممتلكات.

تضافر الجهود

من جانبه قال العميد صالح سعيد المطروشي مدير عام الدفاع المدني في عجمان إن البلاغ الذي ورد إلى غرفة العمليات أفاد بأن الحريق بدأ في إحدى الشرفات أسفل البرج رقم 8 ضمن أبراج مجمع عجمان ون، ثم امتد إلى أعلى البرج بسبب تطاير الشرر وألواح الألمنيوم مع شدة الرياح، مشيراً إلى أن رجال الدفاع المدني والشرطة والإسعاف الوطني قاموا أولاً بإخلاء جميع المباني السكنية بسرعة فائقة ومن ثم تطويق الحريق وعمل شريط أمني لحماية أمن وسلامة السكان في المنطقة.

ولفت المطروشي إلى ان تطاير الشرر مع الرياح أدى إلى تطور الحريق وانتقاله إلى البرج رقم 6 والذي احترق بالكامل، لافتاً إلى أن متابعة عمليات الإطفاء من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أعطت فرق العمل حافزا كبيرا للعمل بروح معنوية عالية والانتهاء من إطفاء الحريق عند الساعة الثانية والنصف من صباح أمس.

وأكد المطروشي أن تضافر الجهود ساهم في احتواء الموقف وعدم وجود إصابات بليغة أو وفيات في الحريق الذي يعتبر الأضخم في عجمان.

تنظيف

ساهمت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان في إطفاء الحريق من خلال آلياتها وصهاريج الماء، كما عمل فريق قسم النظافة بالدائرة بتنظيف آثار الحريق وجمع مخلفاته.

وأشاد يحيى إبراهيم أحمد المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان بالجهود المبذولة من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإشرافهما على إجراءات إطفاء الحريق ميدانياً والذي يدل على الحس الوطني الذي يجمع القيادة بأبناء الشعب، ويعكس التلاحم والتعاضد الوطني للوقوف صفا واحدا في خدمة الوطن في الحالات الطارئة.