جامعة الفيوم تنظم برنامجا تدريبيا للطلاب حول التعاقد الحر بـ"محو الأمية"

نظم مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم، برنامجا تدريبيا لطلاب الجامعة للتطوع والتعاقد الحر بمشروع محو الأمية، وذلك فى إطار اتفاق التعاون بين الجامعة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، يستمر لمدة يومين بقاعة مركز الخدمة العامة .

حاضر فى البرنامج التدريبى رجب فاروق إمبابى، مدير نظم المعلومات بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وحضره 56 طالبا وطالبة بكليات الجامعة.

وناقش التدريب التعريف بإجراءات التعاقد الحر للطلاب من خلال مركز الخدمة العامة بالجامعة أو عن طريق الهيئة العامة لمحو الأمية، ويحصل المتعاقد على مكافأة مالية قدرها 200 جنيه عن كل مواطن يتم محو أميته .

وتم شرح كيفية فتح فصل محو الأمية واستلام الكتب من الهيئة وكيفية التعامل مع المواطنين المراد محو أميتهم، وسوف يستكمل التدريب المشكلات التى تواجه الطلاب المتعاقدين وكيفية التغلب عليها ميدانيا وصعوبات تدريس اللغة العربية .



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