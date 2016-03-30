ليوناردو دي كابريو يعود الى حبه للبيئة في أندونيسيا

عاد ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio الى البيئة، حبّه الدائم بالاضافة الى التمثيل. فبعد ان أمضى الأشهر القليلة الماضية على مسارح الجوائز وحيازته جائزة الأوسكار عن فيلمه Revenant، تحوّل النجم الأمريكي الى واجبه تجاه البيئة وزار الادغال الاندونيسية دعماً لجمعيات تعمل على حماية الثروة الحيوانية والنباتية المهدّدة بسبب قطع اشجار الغابات والصيد غير الشرعيين ورفع مستوى الوعي لمكافحة هاتين الجريمتين بحق البيئة.

امضى دي كابريو DiCaprio اسبوعا كاملا في الغابة الاستوائية في متنزه لوسر Leuser الوطني على جزيرة سومطرة. ونشر صورا له مع اثنين من الناشطين البيئيين وفيلين من فيلة الجزيرة المهدَّدين بالانقراض الى جانب أنواع اخرى من الحيوانات كالاورانغ اوتان والنمور ووحيد القرن، بحسب قول الممثل عبرإنستقرام.

تنفذ مؤسسة ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio مشاريع عدة لحماية البيئة، وقد انضم الممثل الى السكان المحليين ونشطاء في الكفاح من أجل إقامة ملاذ ضخم للحيوانات في المنطقة للحفاظ على المحمية ضمن نظام لوسر Leuser البيئي.

الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، وتجد صعوبة في قمع خطط السلطات لتدمير بقع جديدة من الغابات البكر وبيعها تجاريا كما توسعا كبيرا لمزارع النخيل واشجار معجون الورق، على الرغم من أن الحكومة المركزية في جاكرتا تطلب منهم مراجعة ذلك، وفقا للمدافع الاندونيسي عن البيئة فرويزة فاهان Farwiza Farhan الذي التقى الممثل الامريكي.

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