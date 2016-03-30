هدى سعد تعلن رسمياً دخولها القفص الزوجي عبر الفيس بوك

أعلنت الفنانة المغربية هدى سعد مؤخراً دخولها القفص الذهبي، عبر حسابها الشخصي على " فيس بوك ".

هذا، ونشرت سعد عبر حسابها على "فيس بوك " صورة لمنشورها على " فيس بوك "، مرفقة إياه بتعليق، قالت فيه: "الله يفرحكم ويسعدكم وينولكم كل أمانيكم ما تصوروش فرحتي بيكم وبزواجي اللي كتمنى من الله يوفقني فيه أشكركم من صميم القلب. شكرا شكرا وألف مليون شكرا" .

جدير بالذكر أنّ هدى احتفلت قبل أربعة أشهر بخطبتها، وسط أجواء عائلية جمعت أسرتي العروسين في المدينة الحمراء.

وبارك لها بالمناسبة مجموعة من الفنانين المغاربة، من بينهم "نجاة الرجوي" والممثلة "لطيفة أحرار".

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