اللائحة الكاملة لـ National Film Awards بنسخته الـ 63

في مثل هذا الوقت من السنة يتمّ تكريم أفضل الممثلين وأفلام السينما في جميع أنحاء الهند وفي مختلف اللغات. وها هي بوليوود مرة أخرى فخورة بنجومها الفائزين في حفل توزيع جوائز السينما الوطنية الـ 63 The 63rd National Film Awards حيث فاز أميتاب باتشان Amitabh Bachchan و كانجانا رانوت Kangana Ranaut بجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة لهذا العام.

أما اللائحة الكاملة بأسماء الفائزين فأتت كالتالي:



- أفضل مخرج: Sanjay Leela Bhansaliعن فيلم Bajirao Mastani

- أفضل ممثل: Amitabh Bachchanu عن فيلم Piku

- أفضل ممثلة: Kangana Ranaut عن فيلم Tanu Weds Manu Returns

- أفضل ممثل مساند: Samuthirakani عن فيلم Visaaranai

- أفضل ممثل مساندة: Tanvi Azmi عن فيلم Bajirao Mastani

- أفضل فيلم هندي : Dum Laga Ke Haisha

- جائزة أنديرا غاندي لأفضل واول عمل لمخرج: Neeraj Ghaywan Masaan

- أفضل فيلم شعبي ترفيهي: Bajrangi Bhaijaan

- أفضل تصميم رقصات: Remo D’Souza عن اغنية Deewani Mastani لفيلم Bajirao Mastani

- أفضل مغني بلاي باك: Monali Thakur عن فيلم Moh Moh Ke Dhage

- أفضل تصوير سينمائي: Sudeep Chaterjee عن فيلم Bajirao Mastani

- جائزة نرجس دت Nargis Dutt لأفضل فيلم روائي طويل في التكامل الوطني: Nanak Shah Fakir

- أفضل سيناريو لكاتب:: Juhi Chaturvedi عن فيلم Piku

- أفضل سيناريو – حوارات: Juhi Chaturvedi عن فيلم (Piku)

و Himanshu Sharma عن فيلم Tanu Weds Manu Returns

- أفضل فيلم مالايالامي: Pathemari

- أفضل فيلم عن قضية اجتماعية: Niranayakam

- أفضل إخراج موسيقى: M Jayachandran لأغنية Kaathirunnu Kaathirunnu من الفيلم الدرامي Ennu Ninte Moideen

- أفضل إخراج موسيقي- نتيجة خلفية: Ilaiyaraaja عن فيلم Thaarai Thappattai

- أفضل فيلم عن حماية البيئة: Valiya Chirakulla Pakshikal

- أفضل فيلم خاص بالأولاد: Duronto

- أفضل فيلم تاميل : Visaaranai

- أفضل فيلم تيلوغو : Kanche

- أفضل فيلم سنسكريتي: Priyamanasam

- أفضل فيلم كانادا: Thithi

- أفضل فيلم ماراتي: Ringan

- أفضل فيلم مايتيلي: Mithila Makhaan

- أفضل فيلم بانجابي: Chauthi Koot

- أفضل فيلم بانغالي: Sankhachil

- أفضل فيلم كونكاني: Enemy

- أفضل فيلم أسامي: Kothanodi

- أفضل فيلم هاريانفي: Satrangi

- أفضل فيلم وانشو: The Head Hunter bags

- أفضل فيلم خاسي: Onaatah

- أفضل فيلم مانيبوري: Eibusu Yaohanbiyu

- أفضل فيلم ميزو: Kima’s Lode Beyond the Class

- أفضل فيلم اوديا : Pahada Ra Luha

- أفضل مونتاج : Late Kishore T.E for Visaranai

- أفضل مصمم أزياء وأفضل ماكياج: فيلم Nanak Shah Fakir

