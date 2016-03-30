أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

اللائحة الكاملة لـ National Film Awards بنسخته الـ 63

Google+ Print

الثلاثاء 29-03-2016 23:40

في مثل هذا الوقت من السنة يتمّ تكريم أفضل الممثلين وأفلام السينما في جميع أنحاء الهند وفي مختلف اللغات. وها هي بوليوود مرة أخرى فخورة بنجومها الفائزين في حفل توزيع جوائز السينما الوطنية الـ 63 The 63rd National Film Awards حيث فاز أميتاب باتشان Amitabh Bachchan و كانجانا رانوت Kangana Ranaut بجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة لهذا العام.
أما اللائحة الكاملة بأسماء الفائزين فأتت كالتالي:


-    أفضل مخرج: Sanjay Leela Bhansaliعن فيلم  Bajirao Mastani
-    أفضل ممثل: Amitabh Bachchanu عن فيلم   Piku
-    أفضل ممثلة: Kangana Ranaut عن فيلم   Tanu Weds Manu Returns
-    أفضل ممثل مساند: Samuthirakani عن فيلم     Visaaranai
-    أفضل ممثل مساندة: Tanvi Azmi عن فيلم   Bajirao Mastani
-    أفضل فيلم هندي :  Dum Laga Ke Haisha
-    جائزة أنديرا غاندي لأفضل واول عمل لمخرج: Neeraj Ghaywan Masaan
-    أفضل فيلم شعبي ترفيهي: Bajrangi Bhaijaan
-    أفضل تصميم رقصات: Remo D’Souza عن اغنية Deewani Mastani  لفيلم Bajirao Mastani
-    أفضل مغني بلاي باك: Monali Thakur عن فيلم   Moh Moh Ke Dhage
-    أفضل تصوير سينمائي: Sudeep Chaterjee عن فيلم   Bajirao Mastani
-    جائزة نرجس دت  Nargis Dutt لأفضل فيلم روائي طويل في التكامل الوطني: Nanak Shah Fakir
-    أفضل سيناريو لكاتب:: Juhi Chaturvedi  عن فيلم   Piku

-    أفضل سيناريو – حوارات: Juhi Chaturvedi عن فيلم     (Piku)
و Himanshu Sharma عن فيلم  Tanu Weds Manu Returns
-    أفضل فيلم مالايالامي: Pathemari
-    أفضل فيلم عن قضية اجتماعية:  Niranayakam
-    أفضل إخراج موسيقى: M Jayachandran  لأغنية Kaathirunnu Kaathirunnu من الفيلم الدرامي  Ennu Ninte Moideen
-    أفضل إخراج موسيقي- نتيجة خلفية:  Ilaiyaraaja عن فيلم  Thaarai Thappattai
-    أفضل فيلم عن حماية البيئة: Valiya Chirakulla Pakshikal
-    أفضل فيلم خاص بالأولاد:  Duronto
-    أفضل فيلم تاميل : Visaaranai
-    أفضل فيلم تيلوغو : Kanche
-    أفضل فيلم سنسكريتي: Priyamanasam
-    أفضل فيلم كانادا: Thithi
-    أفضل فيلم ماراتي: Ringan
-    أفضل فيلم مايتيلي: Mithila Makhaan
-    أفضل فيلم بانجابي: Chauthi Koot
-    أفضل فيلم بانغالي: Sankhachil
-    أفضل فيلم كونكاني: Enemy
-    أفضل فيلم أسامي: Kothanodi
-    أفضل فيلم هاريانفي: Satrangi
-    أفضل فيلم وانشو: The Head Hunter bags
-    أفضل فيلم خاسي: Onaatah
-    أفضل فيلم مانيبوري: Eibusu Yaohanbiyu
-    أفضل فيلم ميزو: Kima’s Lode Beyond the Class
-    أفضل فيلم اوديا : Pahada Ra Luha
-    أفضل مونتاج : Late Kishore T.E for Visaranai
-    أفضل مصمم أزياء وأفضل ماكياج: فيلم Nanak Shah Fakir

Top Ten: الأغنى بين نجمات بوليوود لعام 2015

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي