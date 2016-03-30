بالصور: لوك غريب لنجمة ستار أكاديمي رنا سماحه في عيد ميلادها

في مناخ غير تقليدي احتفلت نجمة "ستار أكاديمي" رنا سماحة بعيد ميلادها الـ 26 في فيلا "بارتي هاوس"، حيث ظهرت بجلباب بلدي ما أضفى على الحفل اجواءً غير تقليدية.

كما حرص بعض أصدقاء رنا على ارتداء ملابس شعبية وشاركوها الرقص على صوت الزغاريد.

حضر الحفل عدد من أصدقائها منهم كارمن سليمان، وشيرين يحيى، مينا عطا، ومحمد شاهين، وأحمد حسن، ومحمد سراج، ونسيم رايسي، ومحمود محي، ودعاء السباعي، وسالي أحمد، ومحمد عباس، وآخرون.

وبعد انتهاء حفل عيد ميلادها حرصت رنا على تقديم الشكر لكل من احتفل معها حيث كتبت عبر الفيس بوك: "يا جماعة عايزة أشكر كل أصحابي الجدعان القمر "اللي نوروني وعملولي أحلى يوم ربنا يخليكوا ليا وكل اللي مقدرش ياجي كمان أنا مقدره."

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