Batman v Superman: Dawn of Justice يتصدر المرتبة الأولى

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول فيلم My Big Fat Greek Wedding 2 حيث حصد 8 مليون دولار، وبقي فيلم The Divergent Series: Allegiant في المرتبة الرابعة حاصداً 9.5 مليون دولار، وشهدت المرتبة الثالثة صمود فيلم Kung Fu Panda 3 فيها بعد أن سجّل 21.5 مليون دولار، وتراجع فيلم Zootopia الى المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 42.5 مليون دولار، ودخل فيلم Batman v Superman: Dawn of Justice مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 254 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم The Divergent Series: Allegiant الى المرتبة الخامسة حيث جمع 9.5 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Miracles from Heaven الى المرتبة الرابعة الذي جمع أيضاً 9.5 مليون دولار، ودخل فيلم My Big Fat Greek Wedding 2 في المرتبة الثالثة حيث جمع 18.1 مليون دولار، وتراجع فيلم Zootopia الى المرتبة الثانية مع 23.1 مليون دولار، ودخل فيلم Batman v Superman: Dawn of Justice مباشرة في المرتبة الأولى حيث حصد 170.1 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Kung Fu Panda 3 الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 6958 شخص، وتراجع فيلم London Has Fallen من المرتبة الأولى الى الرابعة مع 7548 مشاهد، ودخل فيلم My Big Fat Greek Wedding 2 في المرتبة الثالثة حيث شاهده 8956 شخص، ودخل أيضاً الفيلم اللبناني Bingo في المرتبة الثانية مع 11839 مشاهد، ودخل فيلم Batman v Superman: Dawn of Justice مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 44008 أشخاص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Zootropolis الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 9771 شخص، ودخل فيلم My Big Fat Greek Wedding 2 في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 14839 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع الفيلم الهندي Kapoor and Sons حيث شاهده 29680 شخص، وتراجع فيلم Kung Fu Panda 3 الى المرتبة الثانية حيث شاهده 54147 شخص ودخل فيلم Batman v Superman: Dawn of Justice مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 252553 شخص.

في مصر، تراجع فيلم Deadpool الى المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 331710 جنيه، ودخل فيلم Kung Fu Panda 3 في المرتبة الرابعة مع 386447 جنيه، وتراجع فيلم Kings of Egypt الى المرتبة الثالثة حاصداً 504774 جنيه، وتراجع أيضاً فيلم London Has Fallen الى المرتبة الثانية مع 625137 جنيه، ودخل فيلم The Witch مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع 885922 جنيه.