أخبار عاجلة

الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
الاخبار - لقطات مؤلمة من داخل كنيسة مار جرجس بـ طنطا والدماء تغطي أركان الكنيسة -
الأخبار - تجمهر أهالي طنطا حول شخص مشتبه فيه وانهالوا عليه بالضرب فى محيط إنفجار كنيسة مارجرجس -
ننشر صورة الشرطى الذى استشهد أثناء محاولته التصدي لـ”انتحارى المرقسية” -
السفارة البريطانية بالقاهرة عن تفجيرات طنطا والأسكندرية: نشارككم الأحزان -
بالصور: آخر لحظات للبابا تواضروس قبل انفجار كنيسة الإسكندرية -
سوريا: استمرار قصف خان شيخون.. وعملية تهجير في حي الوعر -
روسيا : حجة جونسون لإلغاء الزيارة لموسكو تكشف عن جهل بما يحدث في سوريا -
الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة الممثلة باتي ديوك عن 69 عاماً

Google+ Print

الأربعاء 30-03-2016 02:08

توفيت باتي ديوك Patty Duke اليوم عن 69 عاماً. تم تأكيد خبر الوفاة اليوم الثلاثاء من قِبل أحد ممثليها، ميتشل ستابس Mitchell Stubbs. اما سبب الوفاة فتسمّم في الأمعاء كما أعلن.
أضاف ستابس Stubbs قائلا:
"كانت زوجة وأما وجدة و صديقة و مدافعة عن الصحة العقلية ورمزا ثقافيا. سنفتقدها."

فازت الممثلة بجائزة الاوسكار عن فيلم Miracle Worker بينما كانت مراهقة، وبعد ذلك عُرفت بدور البطولة في المسرحية التلفزيونية الهزلية Identical cousins .

اشتهرت باتيPatty التي تزوجت أربع مرات ليس فقط كممثلة بل أيضاً كمدافعة عن قضايا الصحّة العقلية، بعد أن تمّ تشخيصها بمرض اضطراب ثنائي القطب Bipolar disorder في عام 1982 على الرغم من انها كانت قبل فترة بطلة سلسلة The Patty Duke Show التي كُتبت خصيصاً لها ولم يعرف أحد آنذاك، ولا حتى هي، أنها مصابة بالمرض.


بالاضافة الى الظهور كنجمة على خشبة المسرح والشاشة، نجحت باتيPatty كمغنية ايضا، مع اثنين من أفضل الأغنيات التي حازت المراتب الأول في عام 1965، Don't Just Stand There و Say Something Funny. كما اشتهرت الراحلة بتأليف كتابين: Call Me Anna و Brilliant Madness Living with Manic Depressive Illness.


كانت حياة الممثلة والمغنية والكاتبة المهنية صاخبة، لذلك يُحكى عن فيلم بعنوان Power of the Air سيصدر في عام 2017 يحكي سيرة حياتها.

 

وفاة الممثلة الأمريكية ديانا دوغلاس والدة الممثل مايكل دوغلاس

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي