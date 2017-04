وفاة الممثلة باتي ديوك عن 69 عاماً

توفيت باتي ديوك Patty Duke اليوم عن 69 عاماً. تم تأكيد خبر الوفاة اليوم الثلاثاء من قِبل أحد ممثليها، ميتشل ستابس Mitchell Stubbs. اما سبب الوفاة فتسمّم في الأمعاء كما أعلن.

أضاف ستابس Stubbs قائلا:

"كانت زوجة وأما وجدة و صديقة و مدافعة عن الصحة العقلية ورمزا ثقافيا. سنفتقدها."

فازت الممثلة بجائزة الاوسكار عن فيلم Miracle Worker بينما كانت مراهقة، وبعد ذلك عُرفت بدور البطولة في المسرحية التلفزيونية الهزلية Identical cousins .

اشتهرت باتيPatty التي تزوجت أربع مرات ليس فقط كممثلة بل أيضاً كمدافعة عن قضايا الصحّة العقلية، بعد أن تمّ تشخيصها بمرض اضطراب ثنائي القطب Bipolar disorder في عام 1982 على الرغم من انها كانت قبل فترة بطلة سلسلة The Patty Duke Show التي كُتبت خصيصاً لها ولم يعرف أحد آنذاك، ولا حتى هي، أنها مصابة بالمرض.



بالاضافة الى الظهور كنجمة على خشبة المسرح والشاشة، نجحت باتيPatty كمغنية ايضا، مع اثنين من أفضل الأغنيات التي حازت المراتب الأول في عام 1965، Don't Just Stand There و Say Something Funny. كما اشتهرت الراحلة بتأليف كتابين: Call Me Anna و Brilliant Madness Living with Manic Depressive Illness.



كانت حياة الممثلة والمغنية والكاتبة المهنية صاخبة، لذلك يُحكى عن فيلم بعنوان Power of the Air سيصدر في عام 2017 يحكي سيرة حياتها.

