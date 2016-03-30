القيادة العامة للجيش الليبى تطالب الصيادين بعدم الإبحار لحين إشعار آخر

طالبت القيادة العامة للجيش الليبى اليوم الثلاثاء، كافة الصيادين بعدم الإبحار فى الشواطئ الليبية إلى حين إشعار آخر.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبى، فى بيان مساء اليوم، أن قرار منع الصيادين جاء حرصاً على سلامتهم، وليتسنى للسلاح الجو تتبع الجرافات والسفن التى تنقل الإرهابيين والأسلحة من غرب البلاد لشواطئ الشرقية.

وكان سلاح الجوى الليبى قد استهدف غرفة عمليات تابعة للجماعات الإرهابية بحى الـ400 فى مدينة درنة، إلى جانب استهداف أربع عربات مسلحة وتدميرها بكل ما فيها عقب رصدها من قبل غرفة عمليات عمر المختار.

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