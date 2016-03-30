عبور 205 سفينة قناة السويس بحمولة 11 مليون طن خلال خمسة أيام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة شهد عبور205 سفينة من الاتجاهين بحمولة 11 مليون طن خلال الخمسة أيام الماضية بداية من الجمعة وحتى أمس الثلاثاء، حيث شهدت القناة عبور 108 سفينة من الشمال بحمولة 5 مليون و700 ألف طن، كما عبرت من الجنوب97 سفينة بحمولة 5 مليون و300 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة يوم الجمعة شهدت عبور 45 سفينة بإجمالى حمولات 1.9 مليون طن، حيث بلغ عدد السفن التى عبرت القناة من قافلة الشمال دون انتظار 25 سفينة بحمولة 930 ألف طن، كما عبرت القناة من الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد 20 سفينة بحمولة 970 ألف طن، وأن أكبر سفينة عبرت القناة من قافلة الجنوب هى سفينة الحاويات السنغافورية بحمولة 160 ألف طن APL CHANGI .

وأشارت التقارير إلى أن يوم السبت عبرت القناة 43 سفينة بحمولة 2 مليون و400 ألف طن، حيث عبرت من الشمال 24 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO FRANCE بحمولة 160 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى الصين، وعبرت من الجنوب 19 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARSTAL MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية أن يوم الأحد شهدت قناة السويس عبور 43 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC AMSTERDA بحمولة 182 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، بينما عبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البريطانية CMA CGM MARCO POLO بحمولة 179 ألف طن.

وأوضحت التقارير، أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 36 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن سفن حاويات وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 15 سفينة بحمولة 700 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOCL SINGAPORE، بحمولة 148 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة الى الإمارات، وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة 800 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول SAMCO CHINA، التى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 163 ألف طن.

وأخيراً قالت التقارير إن قناة السويس شهدت أمس الثلاثاء عبور 38 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 22 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MOGENS MAERSKبحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت 16 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و 100ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الألمانية MSC LA SPEZIA بحمولة 157 ألف طن.

- عبور 1300 سفينة قناة السويس خلال شهر فبراير بحمولة 77.7 مليون طن