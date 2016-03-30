حازم إمام: الجماهير في مصر تعتقد أن النني أصبح ' سوبر مان '

تحققت أربع علامات بعدما سجل رمضان صبحي هدفا قاد به منتخب مصر للفوز على نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وكان منتخب مصر قد حقق انتصارا ثمينا على حساب نيجيريا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في إطار رابع جولات التصفيات. (شاهد ملخص المباراة)

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ويستعرض FilGoal.com 4 علامات تحققت بعد انتصار مصر على نيجيريا.

الهدف الدولي الأول

شهدت المباراة تسجيل رمضان صبحي أول هدف دولي في مسيرته مع منتخب مصر بعد خوضه ست مباريات مع الفراعنة.

كما أن رمضان صبحي أصبح بذلك الهدف هو ثاني أصغر لاعب في تاريخ مصر يستطيع تسجيل هدفا دوليا وهو يبلغ من العمر 18 عاما و9 أشهر ويومين.

وذلك خلف أحمد حسام "ميدو" الذي سجل هدفا في شباك السنغال عام 2001 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2002 وهو يبلغ من العمر 18 عاما وشهرين و13 يوما.

نيجيريا لا تفوز في مصر

للمرة الثالثة تخوض نيجيريا مباراة في مصر ولكنها لا تستطيع الفوز على الفراعنة أبدا لتستمر عقدة الملاعب المصرية للنسور.

ففي عام 1960 واجه منتخب مصر ضيفه نيجيريا في التصفيات المؤهلة لأولمبياد روما، وفاز الفراعنة آنذاك بثلاثية دون رد.

المرة الثانية التي حلت فيها نيجيريا ضيفة على مصر كان في تصفيات كأس العالم 1978، وفاز الفراعنة مجددا ولكن تلك المرة كان الانتصار بثلاثة أهداف لهدف.

مروان محسن

للمرة الأولى يخوض مروان محسن مباراة دولية في مسابقة رسمية بشكل أساسي مع منتخب مصر.

وشارك مروان محسن في المباراة الماضية التي أقيمت في مدينة كادونا النيجيرية كبديل، ولكن هذه هي أول مرة يخوض فيها المباراة بشكل أساسي.

وسبق لمروان أن شارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ولكن كان ذلك مع المنتخب الأوليمبي.

غياب نيجيريا

للمرة الثانية في تاريخها ستغيب نيجيريا عن بطولتين متتاليتين لكأس أمم إفريقيا.

وحدث ذلك الأمر في بطولتي 1972 و1974 حينما فشل النسور في تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات المؤهلة لكليهما.